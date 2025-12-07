“Navidad en Malvinas” presenta su Edición 30 años con un show para iluminar a toda la familia

Este año, “Navidad en Malvinas – Edición 30 años” invita a las familias a vivir una experiencia única con “Una Navidad Iluminada”, un espectáculo original que fusiona música en vivo, humor, movimiento y emoción para celebrar la época más esperada del año. Será un concierto participativo donde la energía del público será fundamental: nada se encenderá sin su presencia. Es este lunes 08 de diciembre en las inmediaciones del Palacio Municipal.

A lo largo del show, los artistas conducirán un viaje sensorial que pondrá en escena los valores centrales de estas fiestas: amor, familia, solidaridad, unión y esperanza. Cada intervención del elenco revelará uno de estos valores y, con él, el gran protagonista de la noche, el árbol de Navidad, responderá con destellos, luces y brillos que aumentarán a medida que el público se involucre.

Uno de los momentos más esperados será la irrupción mágica de Papá Noel, quien aparecerá por distintas ventanas del edificio, saludando, jugando y despertando risas entre grandes y chicos. Sus intervenciones, acompañadas por campanadas, música y su clásico “¡Ho, ho, ho!”, envolverán el predio en un clima festivo y lleno de sorpresa.

El cierre del espectáculo reunirá toda la energía del público para provocar un estallido de luz: el árbol de Navidad se iluminará por completo, marcando el punto más alto de la noche. Allí, la voz de Papá Noel anunciará la invitación al gran festejo del 21 de diciembre, donde volverá a encontrarse con las familias para celebrar juntos la Navidad.

Durante todo diciembre habrá muchas más actividades especiales para disfrutar en familia en distintos puntos de Malvinas Argentinas. Para consultar el cronograma completo, se puede ingresar a www.malvinasargentinas.gob.ar