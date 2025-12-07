En el ‘Segundo Festival de Ciudad del Aprendizaje’

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Segundo Festival de Ciudad del Aprendizaje “Jugando también se aprende” en el Polideportivo de Alto rendimiento “orgullos paceños”, siempre con el apoyo del Intendente Mario Alberto Ishii.

Este evento fue organizado por el Consejo de Ciudad del Aprendizaje, teniendo al Intendente Mario Ishii como Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje por Latinoamérica UNESCO.

Con la participación activa de los miembros del Consejo conformado meses atrás invitó a la comunidad a “aprender jugando” con stands y propuestas lúdicas. Sumamente agradecido a todos los que participaron y se comprometieron a estar presentes y con mucho esfuerzo lo hicieron posible.

Desde la nada nuestro municipio en 1999 salió adelante con la conducción del intendente, senador y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Mario Alberto ISHII.