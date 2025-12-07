Asumieron nuevos concejales en Tigre y en la presidencia del cuerpo sigue Miguel Escalante

Ver videos al pie de la nota de Carolina Hernandorena y Claudio Baumgarten

En una sesión marcada por la unanimidad y el trabajo articulado entre los distintos bloques, Miguel Escalante fue confirmado nuevamente como presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, luego de que el cuerpo legislativo definiera sus autoridades tras la incorporación de los nuevos ediles. La reelección del dirigente, referente del intendente Julio Zamora, reafirma la conducción que viene desarrollando en el ámbito deliberativo y su capacidad para generar consensos internos.

Al finalizar la votación, Escalante agradeció el acompañamiento recibido y destacó la responsabilidad que implica asumir un nuevo período al frente del Concejo. “Para mí es un honor ser reelecto como presidente del HCD Tigre. Agradezco profundamente la confianza del cuerpo legislativo y reafirmo mi compromiso de seguir construyendo un espacio de diálogo político e institucional que esté cerca de la comunidad”, expresó. También subrayó su intención de consolidar un Concejo abierto, transparente y fortalecido, que promueva la participación vecinal y el trabajo conjunto con el Ejecutivo municipal.

Durante la misma sesión, se oficializó la conformación completa de las autoridades del cuerpo. Sofía Bravo, representante de La Libertad Avanza, asumió como vicepresidenta primera, mientras que Luis Samyn Ducó, de Fuerza Patria, fue elegido vicepresidente segundo. La conducción administrativa quedó en manos de Leonardo Gui, quien ocupará la Secretaría, y el concejal libertario disidente Diego Avancini fue designado como Prosecretario.

Los nuevos concejales que asumieron, son, por Fuerza Patria: Sebastián Rovira, Mercedes García,Luis Samyn Ducó, Mariela Lomesy Juan Manuel Reboredo.

Por la La Libertad Avanza: Claudio Baumgarten, Ximena Pereyra, Juan Furnari y Josefina Ponde

Por Somos Buenos Aires: Carolina Hernandorena (ver video al pie de la nota), Leopoldo Rafar y Analía Padua.

Con este nuevo esquema institucional, el Concejo Deliberante inicia un período legislativo con diversidad política, acuerdos mayoritarios y una conducción que renueva su compromiso con el desarrollo de Tigre y el fortalecimiento democrático.

Fuente: beatsradio.com.ar