Club A. Tigre: Ardente y Maggiolo dialogaron con ‘Tigrenses’

Los responsables de la Secretaría Técnica del Club. A. Tigre con la prensa

¿Porqué tardaron tanto en hablar?

La realidad es que íbamos a hacer una conferencia de prensa al principio. No se pudo dar, llegamos con Dabove juntos a la discusión a que nosotros estábamos trabajando 15, 20 días antes y lo primordial y principal creemos nosotros son los jugadores, junto al técnico. Debe ser lindo para el hincha y los periodistas que nosotros hablemos, nos vieron siempre en el estadio, damos la cara, no tenemos problema. La idea es que los jugadores y el DT sean los destacados y nosotros tener un segundo plano trabajando en la sombra.

¿Dabove sigue?

La idea es que siga Dabove y se siente muy cómodo, estamos en negociaciones.

¿Cuál es la función de la secretaria técnica?

En principio no teníamos un rol bien asignado, pero nos fuimos acomodando, nos encargamos más alguno que otro, un poco más en alguna parte, en lo deportivo, administrativo, juveniles, vamos rotando y nos complementamos bien.

A partir de ahí, en juveniles fuimos a mirar la estructura, recursos humanos, la gente y hacer un diagnóstico de ver cómo estaba todo sin meternos de lleno de entrada, sin conocer demasiado el terreno. Pero la prioridad era lo que es Primera, contrataciones, negociaciones, para generalizarlo, recomendar, aconsejar.

¿Renovaciones?

La realidad es que seguramente se va a desarmar el plantel, pero queremos mantener la base de los chicos que lograron esto. Queremos jerarquizar más que nada este plantel para el año que viene. Estamos hablando con representantes y los chicos. El presupuesto no es muy alto. Diego quiere mantener la base.

¿Posiciones en búsqueda y refuerzos?

Un volante de creación es importante, depende también de los jugadores que sigan. Adelante creo que estamos bien. Por ahí algún volante por afuera, algún extremo también. A nivel centrales estamos cubiertos. En línea general sería buscar más calidad, no cantidad. Hay que ver quiénes renuevan, pero el número creo que no va a cambiar.

¿Y el tema Banegas?

Es un jugador muy importante, queremos que siga, hay que hacer el esfuerzo en esa posición.

Posibles primeros contratos:

Hay un informe de 10 chicos para hacer primeros contratos, algunos que hayan jugado la mayor cantidad de partidos en Reserva o en su categoría. El informe está hecho, se lo pasamos a Martin para que lo analice y vea si le sirve o no lo que nosotros le pasamos. Esta semana o la otra se le va a informar a cada jugador si continúan o no. Marcos Rivas es un jugador muy importante. La clave tampoco es no tener chicos por tener y después andar buscándoles clubes. El que se pueda quedar y el DT esté a la altura de quedarse en el plantel profesional se quedará, y el que tenga una opción de irse a préstamo para potenciarse, para madurar, sería así la idea.

¿Qué jugadores vuelven de sus préstamos?

Son muchos chicos y hay muchos intereses. Los Andes quiere continuar con Leiza, San Juan quiere continuar con Lecanda, Forclaz tiene que volver. Clubes van a tener.

¿Hay alguna autocrítica que hagan de ustedes mismos?

No hablamos, de la misma manera que no hablamos cuando se ganaban 5 partidos seguidos. Se fue dando así que no hablemos, no es que sea un momento clave salir a hablar, ni cuando te va bien, ni cuando te va mal. Nos mantuvimos perfil bajo esperando el momento. Se habló mucho del juego, que no había juego, de que había que traer jugadores, pero nosotros creemos en este plantel y cuerpo técnico y creo que se conformó un plantel para lo que necesitamos en este momento, que era una urgencia muy importante.

Presupuesto:

El presupuesto hay que preguntárselo a los dirigentes, la realidad es esa. Ya saben que queremos jerarquizar el plantel. Anoche tuvimos cena de fin de año, hablamos con Martin y Massa. Lo planteamos, también estaba Diego e hicimos hincapié en eso, que había que jerarquizar el plantel porque estos chicos se lo ganaron.

¿Hay posibles ventas?

Zenobio hizo un gran torneo, está muy contento en el club y creo que si llega a venir una oferta tiene que ser una oferta muy alentadora para el club para que se vaya Felipe. Con la vuelta de Gonzalez, que es un jugador para nosotros muy importante, tuvo la mala suerte que no pudo jugar por lo que le pasó, pero lo estamos esperando con ansias como a Banegas. Entonces creemos que ahí hay jugadores muy potables para una futura venta. De Racing al club no creo que le haya llegado nada, por lo menos desde el lugar nuestro no lo sabemos, pero somos conscientes de que puede haber una posibilidad. Estamos contentos con Felipe, creció mucho, es un estandarte y en el año sostuvo mucho al equipo. Si se va Felipe, obviamente hay que buscar un arquero. Tenemos 3 arqueros que están a la altura, pero necesitás un cuarto.

¿Y el tema Martin Ortega?

Se dilató la renovación, se venía dilatando desde el año pasado. Desde que nosotros entramos ya estaban en conversación con gente encargada en su momento, después nos involucramos nosotros tratando de que renueve. Martín estaba convencido por momentos en renovar, después no, y de tantas idas y vueltas hubo un punto de inflexión donde no se pudo volver atrás, donde Martin Ortega decidió no renovar. Con Paz, pasó algo similar: él quería continuar, nosotros dimos el punto de vista futbolístico, pero después cuando fueron a los números eran muy elevados y no se pudo avanzar con eso.

