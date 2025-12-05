El oficialismo de Ramón Lanús se consolida como primera fuerza en el Concejo Deliberante

Esta mañana, en el recinto del Concejo Deliberante de San Isidro, se llevó a cabo la ceremonia de jura de los concejales electos en los comicios del pasado septiembre, donde la lista encabezada por Jorge “Panadero” Álvarez, en representación del espacio liderado por el intendente Ramón Lanús, obtuvo el 49% de los votos.

Este contundente respaldo popular permitió al oficialismo incorporar siete nuevos concejales, consolidándose como la primera fuerza política del distrito y poniendo fin a dos años de gestión en minoría legislativa.

“Cinco de cada diez vecinos de San Isidro apostaron por este proyecto, acompañaron la transformación local y el rumbo nacional que lidera Javier Milei”, expresó el intendente Ramón Lanús. Y agregó: “A partir del 10 de diciembre, con la asunción formal de los nuevos concejales, comienza una nueva etapa de nuestro gobierno, con mayor músculo legislativo para consolidar la transformación de San Isidro. Estoy profundamente agradecido y muy orgulloso de que quien nos represente en el Concejo sea Jorge “Panadero” Álvarez”.

Durante el acto de jura estuvieron presentes el senador provincial Joaquín De La Torre; Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); Silvio Zurzolo, tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA); Carla Bonito, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); y el ex intendente Gustavo Posse, entre otras autoridades y vecinos.

En la misma sesión preparatoria se eligieron las autoridades del Concejo Deliberante para el próximo período: Jorge “Panadero” Álvarez fue designado Presidente; Juan Bautista Ocampo, fue designado Vicepresidente primero; y Marcos Díaz, Vicepresidente segundo.

Los nuevos concejales asumirán formalmente sus bancas el próximo 10 de diciembre, fecha en que comenzará oficialmente el nuevo período legislativo 2025-2029.