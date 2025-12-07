Asumieron los nuevos concejales y consejeros escolares en José C. Paz

Al pie e la nota, dos videos ilustrativos

El Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz dio inicio a un nuevo período legislativo con la asunción de los concejales electos para el mandato 2025-2029. La ceremonia protocolar se desarrolló en el Centro de Estudios Municipal (CEM), ubicado en Leandro N. Alem 4593 y Pueyrredón, en presencia de autoridades, funcionarios, instituciones de bien público, vecinos y familiares de los ediles.

El acto contó con la presencia del Dr. HC Mario Alberto Ishii, Intendente Municipal de José C. Paz, Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM y Senador Electo, quien presidió la ceremonia de juramentación junto a funcionarios del gobierno municipal y representantes de diversas instituciones locales.

Durante la sesión constitutiva, Juan Manuel Ligo (F.P.) fue designado como nuevo Presidente del alto Cuerpo Deliberativo, asumiendo la conducción legislativa del distrito para los próximos cuatro años. Asimismo, Juan Manuel Mansilla (F.P.) fue designado como nuevo secretario del cuerpo deliberativo, completando la mesa directiva de la institución.

Los nuevos concejales que asumieron sus bancas son: Natalia Viera (F.P.), Flavia Ramírez (F.P.), Diego Pino (F.P.), Pablo Greco (F.P.), Ruth Barrios, Damián González (F.R.), Diego Verdún (quien asumió en reemplazo de Verónica Cabaña por licencia), Rosana Loreiro (L.L.A.), María Amoroso (L.L.A.), Oscar Abadie (L.L.A.) y Sergio Romano (L.L.A.).

(*) PRESTARON JURAMENTO LOS NUEVOS CONSEJEROS ESCOLARES DE JOSÉ C. PAZ

Juraron las nuevas autoridades del Consejo Escolar del distrito. La ceremonia se llevó a cabo en la sede institucional ubicada en la intersección de las calles Arias y Gaspar Campos, en un acto público que contó con la presencia de funcionarios municipales, medios de comunicación, familiares de los consejeros y vecinos del partido.

El Consejo Escolar, organismo que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, quedó formalmente constituido con la asunción de sus seis integrantes, quienes tendrán la responsabilidad de administrar y supervisar el sistema educativo local. La nueva composición del alto cuerpo refleja el compromiso del gobierno municipal con la educación pública y el fortalecimiento institucional del distrito.

La presidencia del organismo educativo recayó en Carlos Matías Leiva, quien estará acompañado por Edgardo David Martínez como Vicepresidente. La administración económica quedó a cargo de Norma Campos en la Tesorería, mientras que Mónica Claudia Elizabeth Valli asumió como Secretaria. Completan el cuerpo directivo Daniela Gutiérrez como Primera Vocal y Mario de Jesús Mansilla como Segundo Vocal. Las secretarías técnicas estarán conducidas por María Laura Denise Olivera en el área Administrativa y el Dr. Ricardo Hugo Porta en la Secretaría Técnica.