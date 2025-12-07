Julio Zamora se reunió con estudiantes del colegio Fernando Fader

El intendente de Tigre dialogó con alumnos y alumnas de primaria y secundaria del establecimiento educativo ubicado en Troncos del Talar. A su vez, también recorrió las instalaciones y mantuvo una escucha atenta de los problemas que hoy atraviesa la juventud.

El jefe comunal, Julio Zamora, visitó el Colegio Fernando Fader. Durante su estadía, se reunió con representantes de cada uno de los cursos, quienes pudieron expresar sus dudas en distintos temas.

“Fue una jornada maravillosa con los jóvenes estudiantes, tanto de secundaria como de primaria. Hicieron preguntas que se salieron de lo habitual, inquietudes profundas sobre sus barrios, sobre cómo imaginan la ciudad y los desafíos de la comunidad. Me voy lleno de ideas y de la energía que transmiten cuando piensan en construir una sociedad mejor”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Es muy valioso poder conversar en un ámbito de respeto sobre temas sensibles: situaciones dentro de las escuelas, problemáticas como las adicciones y todo lo que atraviesa a la adolescencia. Este intercambio nos permitió escuchar y también transmitir nuestra mirada, y creo que fortalece el vínculo entre los jóvenes y el Estado.”

Durante su estadía, el intendente de Tigre se reunió con los delegados de los distintos años tanto de primaria como secundaria del establecimiento educativo de Troncos del Talar. A su vez, también puedo escuchar de primera mano las necesidades que tienen los directivos del espacio.

“Es muy importante que los funcionarios estén en contacto con la gente en el territorio y, sobre todo, con los jóvenes. Para nosotros es fundamental, porque venimos trabajando junto a cultura, educación, derechos humanos y desarrollo social, y que hoy el intendente visite la institución es realmente muy valioso”, desarrolló Juan Azerrat; director del colegio Fernando Fader.