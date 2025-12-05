Se celebra la Navidad con conciertos al aire libre, talleres para toda la familia y el encendido del árbol

Del 6 al 20 de diciembre habrá una agenda de actividades en todas las localidades del distrito. El próximo lunes feriado se hará el encedido del árbol en la Catedral mientras que el jueves 18 tendrá lugar el concierto central.

El Municipio invita a vecinos y visitantes a compartir la magia de la Navidad del 6 al 20 de diciembre con una completa agenda abierta y gratuita que recorrerá todos los barrios: conciertos de villancicos, talleres navideños para realizar en familia y el tradicional encendido del árbol.

“Queremos celebrar la Navidad en comunidad y en el espacio público, con música en vivo, reconocidas agrupaciones corales y un repertorio bien navideño. Además, vamos a llenar las plazas de talleres para que chicos y grandes creen sus propios adornos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Programa de conciertos navideños

– Lunes 8 de diciembre – 19 h

Plaza Mitre (Av. del Libertador 16.300, San Isidro)

Tras la misa, concierto a cargo del grupo Vocat y encendido del Árbol de Navidad. Desde las 17 h, feria de artesanos.

– Viernes 12 de diciembre – 18.30 h

Parque Público del Golf (Luis María Drago 299, Villa Adelina)

“La vuelta al mundo en Navidad. Villancicos del mundo” – Ensamble Presepio.

En caso de lluvia, se pasa al sábado 13.

– Domingo 14 de diciembre – 18 h

Paseo 33 Orientales (33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar)

Villancicos y canciones navideñas – Vocal Va Pensiero.

En caso de lluvia, se pasa al domingo 21.

– Jueves 18 de diciembre – 20 h

Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre)

Concierto central con Coral In Mulieribus (Capilla Jesús de Nazareth, Gral. Pacheco), Coro de Cámara de San Isidro, Coro Santa Cecilia y Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas. Cierre conjunto con “Noche de Paz”.

En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.

– Viernes 19 de diciembre – 19 h

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez)

“Música navideña” – Cuarteto de Cuerdas Magnus.

En caso de lluvia, se pasa al sábado 20.

Talleres navideños gratuitos en las plazas

– Sábado 6

17 a 19 h – Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar): Flores y coronas navideñas en papel

17 a 18.30 h – Plaza Almirante Brown (Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina): Estrellas y pinitos navideños

– Domingo 7

17 a 19 h – Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé

17 a 18.30 h – Plaza Olazábal (Olazábal y Uriarte, Boulogne): Tarjetas con sellos

– Sábado 13

17 a 19 h – Plaza El Ombú (Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne): Corazones y estrellas navideñas

17 a 18.30 h – Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro): Tarjetas con sellos

– Sábado 20

17 a 19 h – Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé

17 a 18.30 h – Plaza San Martín (Coronel Bogado e Independencia, Boulogne): Estrellas y pinitos navideños

Además, numerosos espacios culturales, parroquias e instituciones del partido organizan sus propias propuestas navideñas. Toda la información actualizada en: https://www.sanisidro.gob.ar/navidad2025

El Municipio recuerda el funcionamiento especial de los servicios, por el feriado del lunes 8:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: sin servicio.

ECORESIDUOS: funciona con normalidad.

LICENCIAS: cerrado.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO: suspendido.

Los hospitales municipales funcionarán con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107 desde un teléfono de línea.

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla de Seguridad funcionan con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.