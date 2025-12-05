Belén, Flow, Diane Keaton y mucho más: Vicente López despide el año a puro cine con importantes proyecciones gratuitas 

Durante todo diciembre, los vecinos podrán disfrutar de una variada agenda cinematográfica en el Cine York y el Centro Cultural Munro, con funciones gratuitas para todas las edades. La programación reúne clásicos, estrenos nacionales, cine de autor y ciclos especiales dedicados a grandes figuras del séptimo arte.

Uno de los grandes destacados del mes será el ciclo “Las revoluciones de Diane Keaton”, que se desarrollará en el Centro Cultural Munro. Todos los jueves y domingos a las 18.30 horas, los vecinos podrán revivir algunos de los trabajos más reconocidos de la actriz, con títulos icónicos como Manhattan, El club de las divorciadas, Alguien tiene que ceder y la emblemática Annie Hall, pieza clave de la comedia moderna.

Por otro lado, el Cine York sumará además uno de los estrenos nacionales más esperados del año: “Belén”, ópera prima en solitario de Dolores Fonzi, que se proyectará el viernes 19 en doble función a las 18 y 20.30 horas. La película, que narra la impactante historia de una mujer acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica, representará a Argentina para competir por la nominación a los Premios Oscar 2026.

El cine argentino también dirá presente de la mano del estreno de la última película de Diego Peretti, “La Muerte de un Comediante”. La proyección será el domingo 20 de diciembre a las 20:30 horas, a tan solo un mes de su estreno en salas comerciales.

Para los más chicos también habrá propuestas de la mano de la conmovedora película animada “Flow”. Se trata de una fábula donde un gato solitario debe aprender a convivir con otras especies tras un diluvio que inunda el mundo. La misma fue galardonada como Mejor película de animación en los Oscar 2025. La proyección será el domingo 14 a las 16:30 horas en el Centro Cultural Munro.

Estás serán algunas de las casi 30 propuestas y proyecciones que ofrecerá el municipio de forma gratuita para los vecinos en el mes de diciembre. Las entradas se entregarán en boletería de cada una de las localidades por orden de llegada. Para conocer la programación completa, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/agenda-presencial/