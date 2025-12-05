Julio Zamora estuvo presente en los cierres de año de los polideportivos de Benavídez

Junto a las familias de la localidad, el intendente de Tigre acompañó la muestra de campo realizada en el centro deportivo “Ñato” Errecart. También, la actividad se llevó adelante en los establecimientos Martín Miguel de Güemes y Zabala.

En Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó las muestras de cierre del 2025 en el polideportivo “Ñato” Errecart. El jefe comunal junto a su equipo de trabajo conversó con los vecinos y vecinas sobre sus inquietudes como también las necesidades del barrio.

“Tenemos diecinueve polideportivos para la comunidad en cada rincón de Tigre, lo que refleja la inclusión e integración que buscamos a través de la actividad física. Ver a las familias felices en este cierre del 2025 nos da la pauta que es el camino que debemos seguir. Estas propuestas deportivas funcionan y le dan alegría a los vecinos”, afirmó el jefe comunal.

La iniciativa en el polideportivo Errecart tuvo la temática de cómic, a partir del cual niños, jóvenes y adultos mayores presentaron lo aprendido en el 2025. Se demostraron prácticas de campo como taekwondo, yoga, pilates, stretching, gimnasia, funcional, patín, zumba, fútbol infantil, danza, entre otras disciplinas. En simultáneo, también se realizó la actividad en los establecimientos Martín Miguel de Güemes y Zabala.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, manifestó: “Cada polideportivo es una fiesta y es una maravilla ver a nuestros vecinos como disfrutan de esta propuesta deportiva que lleva adelante el Municipio en sus 19 establecimientos. Nuestro intendente Julio Zamora y todo su equipo apoya estos espacios que son de alegría para la comunidad”.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, mencionó: “Estamos presenciando los cierres de campo en los polideportivos de la localidad de Benavídez. Para el Municipio es un pilar fundamental y un lugar de encuentro con esta infraestructura que tenemos, donde miles de vecinos asisten para realizar actividades deportivas. El intendente Julio Zamora impulsa a todos estos centros, estando en cada uno de ellos con la gente”.