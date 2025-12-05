Julio Zamora acompañó la jornada de presentación de programas de articulación entre el Servicio Local y los ámbitos educativos

La actividad llevada adelante en el Museo de la Reconquista reunió a inspectoras públicas y privadas, autoridades municipales y judiciales para presentar nuevas herramientas de intervención conjunta ante situaciones de vulneración de derechos. El intendente estuvo presente y siguió las exposiciones junto a los equipos técnicos.

El Municipio de Tigre llevó adelante una jornada de presentación de programas destinados a fortalecer la articulación entre el Servicio Local de Protección y los distintos ámbitos educativos. El encuentro tuvo como objetivo unificar criterios, compartir protocolos y promover intervenciones cuidadas ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Desde la gestión trabajamos para fortalecer y defender permanentemente a niños, niñas y jóvenes. Debemos seguir articulando con las diferentes institiciones esta política pública que lo que busca es resguardar e impedir la vulneración de derechos de nuestros vecinos y vecinas”, destacó el el jefe comunal luego del encuentro en el Museo de la Reconquista.

Durante la actividad se presentó la “Guía de pautas para la articulación cuidada frente a la vulneración de derechos”, un instrumento innovador elaborado a partir de tres años de trabajo conjunto entre el Servicio Local y la Inspección de Psicología y Pedagogía Comunitaria. El proyecto integra la normativa educativa y las leyes de protección integral, y propone circuitos de intervención ya probados para actuar ante situaciones urgentes según el nivel de riesgo detectado.

“Hoy nos reunimos para presentar una guía elaborada por el Servicio Local junto a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Este material establece pautas claras de intervención ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes: a dónde acudir, a quién llamar, qué requiere atención urgente, qué puede esperar y cómo proceder en casos crónicos. Es una herramienta clave que incorporamos en el distrito para fortalecer el sistema de protección integral”, expresó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Asimismo, se expuso el Programa “Enlaces”, orientado a favorecer los mecanismos de coordinación y respuesta entre el ámbito educativo y el Servicio Local. El programa realiza la admisión de los casos, evalúa el nivel de riesgo de cada situación y articula con los equipos técnicos locales. Además, busca fortalecer las capacidades de respuesta dentro de las instituciones educativas, promoviendo intervenciones oportunas y adecuadas.