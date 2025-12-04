Presupuesto Participativo 2025: ya se conocen los proyectos ganadores elegidos por los vecinos

El Municipio de Vicente López dio a conocer los resultados de una nueva edición del Presupuesto Participativo, el programa que permite a los vecinos decidir de forma directa en qué proyectos se invierte parte del presupuesto municipal, elevando sus propias propuestas para votación ajustadas a las necesidades de cada barrio. Este año fueron seleccionadas 56 propuestas, (con una inversión total de 1.100 millones de pesos), reafirmando el compromiso del municipio con la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

En esta edición 28.831 vecinos participaron del proceso de votación. De las 188 iniciativas presentadas, 56 fueron elegidas a través del voto directo de los vecinos. Desde la creación del programa, ya se concretaron más de 800 proyectos en todo el municipio, consolidando a Vicente López como uno de los distritos con mayor trayectoria en materia de participación ciudadana.

Entre los proyectos seleccionados se destacan importantes refacciones en clubes barriales de distintas regiones del partido, que permitirán mejorar la infraestructura deportiva y social de cada institución. También se realizarán inversiones clave en establecimientos educativos, pertenecientes a todas las zonas y niveles educativos, que permitirán la incorporación de equipamiento tecnológico, tablets, mobiliario nuevo y mejoras edilicias.

Asimismo, se llevarán adelante obras de ampliación y mejoras en espacios comunitarios de gran valor social, como el Hogar Querubines, la Casa de los Jóvenes, el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López y diferentes centros de jubilados del distrito, fortaleciendo el acompañamiento a adultos mayores, jóvenes y familias. En materia de movilidad y seguridad vial, los proyectos incluyen la instalación de nuevos semáforos completos, reductores de velocidad en calles clave, y la construcción de rampas en esquinas de la ciudad.

Por otra parte, se reforzará la capacidad operativa de los Bomberos Voluntarios de Vicente López con nueva inversión en equipamiento, garantizando una mejor respuesta ante emergencias. El presupuesto participativo también impulsa la cultura, la inclusión y la innovación, con proyectos como la Biblioteca Popular Sudestada, la Asociación de Robótica de Villa Martelli, el Círculo de Ajedrez y talleres de alimentación saludable en escuelas provinciales.

La votación se realizó de forma online y presencial en las delegaciones municipales, con puntos de votación asistida en los barrios para facilitar el acceso al proceso a todos los vecinos que lo necesitaran.

Para conocer el detalle completo de los proyectos ganadores se puede ingresar a presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar