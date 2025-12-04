Julio Zamora en dos importantes actividades

Por un lado, acompañó la jornada de presentación de programas de articulación entre el Servicio Local y los ámbitos educativos. Y por el otro acompañó el 14° aniversario del Centro de Jubilados “Eterna Juventud” en Rincón de Milberg.

(*) Julio Zamora acompañó la jornada de presentación de programas de articulación entre el Servicio Local y los ámbitos educativos

El Municipio de Tigre llevó adelante una jornada de presentación de programas destinados a fortalecer la articulación entre el Servicio Local de Protección y los distintos ámbitos educativos. El encuentro tuvo como objetivo unificar criterios, compartir protocolos y promover intervenciones cuidadas ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Desde la gestión trabajamos para fortalecer y defender permanentemente a niños, niñas y jóvenes. Debemos seguir articulando con las diferentes instituciones esta política pública que lo que busca es resguardar e impedir la vulneración de derechos de nuestros vecinos y vecinas”, destacó el jefe comunal luego del encuentro en el Museo de la Reconquista.

Durante la actividad se presentó la “Guía de pautas para la articulación cuidada frente a la vulneración de derechos”, un instrumento innovador elaborado a partir de tres años de trabajo conjunto entre el Servicio Local y la Inspección de Psicología y Pedagogía Comunitaria. El proyecto integra la normativa educativa y las leyes de protección integral, y propone circuitos de intervención ya probados para actuar ante situaciones urgentes según el nivel de riesgo detectado.

“Hoy nos reunimos para presentar una guía elaborada por el Servicio Local junto a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Este material establece pautas claras de intervención ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes: a dónde acudir, a quién llamar, qué requiere atención urgente, qué puede esperar y cómo proceder en casos crónicos. Es una herramienta clave que incorporamos en el distrito para fortalecer el sistema de protección integral”, expresó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Asimismo, se expuso el Programa “Enlaces”, orientado a favorecer los mecanismos de coordinación y respuesta entre el ámbito educativo y el Servicio Local. El programa realiza la admisión de los casos, evalúa el nivel de riesgo de cada situación y articula con los equipos técnicos locales. Además, busca fortalecer las capacidades de respuesta dentro de las instituciones educativas, promoviendo intervenciones oportunas y adecuadas.

(*) Julio Zamora acompañó el 14° aniversario del Centro de Jubilados “Eterna Juventud” en Rincón de Milberg

En Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron a la comisión directiva y a los vecinos que forman parte del Centro de Jubilados “Eterna Juventud” en su 14° aniversario.

“Son 14 años de una institución que crece junto con el desarrollo de Rincón de Milberg, muy ligada al Club Juventud. Son todos socios que, ya en la adultez, decidieron formar este espacio de encuentro hace 14 años de la mano de su primer presidente. En esta oportunidad venimos a saludar, a compartir un momento con los vecinos y a acompañar este festejo tan importante”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó: “Estos espacios tienen un enorme valor para la comunidad. Vemos cómo lo viven con alegría y entusiasmo y cómo lo organizan y lo preparan. Por eso estamos acá porque estas horas de trabajo y dedicación que ellos le brindan a la comunidad permiten que existan encuentros como este, que fortalecen el vínculo y la vida social del barrio”.

Durante la actividad, los presentes disfrutaron de un almuerzo, música para bailar y distintas actividades recreativas. Posteriormente, se dio ingreso de una torta para que todos puedan cantar el simbólico canto de cumpleaños.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Pensamos al Municipio de Tigre y a la tercera edad desde una perspectiva de derechos, entendiendo esta etapa como un momento para iniciar nuevos proyectos. Nuestros adultos mayores deben divertirse, disfrutar, generar actividades que los mantengan con energía y plenamente activos. Por eso acompañamos el trabajo de Eterna Juventud y de todos los centros de jubilados con distintas políticas públicas”.

En tanto el presidente de la institución, Ricardo Sabelico, expresó: “Hoy es un día muy importante y muy especial para nosotros, porque cumplimos 14 años. Nos encanta hacer estos eventos porque tenemos mucha gente mayor y este es un lugar para que puedan venir, distraerse y compartir”.