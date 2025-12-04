El Municipio de Tigre desarrolló consultorios abiertos con pacientes del centro de desarrollo infantil Frida Kahlo

En el marco de las actividades que se realizan por semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno local realizó distintas propuestas lúdicas en el Centro de Rehabilitación ubicado en General Pacheco. Allí, se llevaron adelante juegos para más de 130 pacientes que concurren al establecimiento.

El Municipio de Tigre llevó a cabo consultorios abiertos para los niños y niñas que concurren al centro de desarrollo infantil Frida Kahlo. La actividad tiene como objetivo promover espacios de participación, reflexión y acompañamiento, reforzando el compromiso con la inclusión y la accesibilidad.

Durante la actividad, que se extendió durante toda la semana, los presentes disfrutaron de diversos juegos en los consultorios abiertos desarrollados por los profesionales del lugar. A su vez, también se acercaron herramientas y recursos a las familias para que fortalezcan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

En el Frida Kahlo, los niños y niñas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social o prepaga son evaluados por profesionales de la salud para recibir elementos ortopédicos, así como tratamiento de rehabilitación integral. A su vez, se realizan talleres todos los días para las personas que concurren al espacio.

Para más información, pueden contactarse por las redes sociales a @SaludTigre en Facebook o @Salud_Tigre en Instagram.