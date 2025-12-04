En la inauguración de la primera Aula Tecnológica en una Escuela de Educación Primaria 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 3 de diciembre participé en la EEPA 701 de José C. Paz de la inauguración de la primera Aula Tecnológica en una Escuela de Educación Primaria de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores en toda la provincia de Buenos Aires

Nuestra CIUDAD DEL APRENDIZAJE cuenta ya con cuatro aulas tecnológicas siendo el segundo municipio de los 135 de la provincia con más cantidad de aulas de este tipo. Aquí también vamos por la segunda escuela especial de la provincia conectada tecnológicamente.

En la Provincia de Buenos Aires existen dieciocho aulas tecnológicas y ocho mil alumnos interconectados.