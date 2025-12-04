Con la participación de 44 clubes de barrio y 3 mil chicos, cerró el Torneo de Baby Fútbol de San Isidro

El intendente Ramón Lanús entregó trofeos a los chicos que participaron del torneo, en presencia de sus familias, y destacó el rol de los clubes de barrio como lugares de formación, sostén e integración social

En la tarde de ayer, una verdadera fiesta se vivió en el Campo de Deportes Nº1 de Beccar con la entrega de trofeos y cierre del año de la Liga Municipal de Baby Fútbol de San Isidro. El evento contó con la presencia de más de 3 mil chicos, entre 6 y 12 años, de 44 clubes y sociedades de fomento, para celebrar juntos el esfuerzo, el juego en equipo y la dedicación de todos los que formaron parte de la competencia.

“Seguimos acompañando a los clubes de barrio, porque son parte de la identidad de San Isidro y son un segundo hogar para muchos chicos. Cumplen un rol enorme en sostener, integrar y educar, y nos permiten llegar a cada rincón del Municipio”, sostuvo el intendente Ramón Lanús, quién entregó los trofeos y diplomas a todos los clubes.

El encuentro contó con un show musical en vivo de Zakude y la musicalización de Topo Mix DJ, show de freestyle y una murga para disfrutar una tarde a pura alegría y deporte.

El Torneo de Baby Fútbol se juega todos los sábados en los clubes y en los campos de deportes municipales. Se disputaron Torneos Apertura y Clausura y por primera vez, los campeones de cada categoría jugaron una final en el Microestadio del Bajo de San Isidro.

Todos los fines de semana los chicos recibieron una vianda que brinda el Municipio. Además, también se entregó a los clubes material deportivo, se continuó con la campaña contra la violencia en el deporte, y los técnicos y delegados de todos los clubes pudieron participar de las capacitaciones que brindó la Fundación River. La Liga Municipal de baby fútbol promueve la inclusión e integración, más allá de la competencia.