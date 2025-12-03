Se acerca la Navidad y Año Nuevo…

En ésta nota brindamos un informe acerca de los orígenes de la Navidad, y además, ofrecemos una guía de servicios para las fiestas. ¿Dónde reunirnos con amigos a lo largo de diciembre?, ¿Dónde conseguir buena gastronomía para el 24, 25 y 31?

(Fuente: www.significados.com) La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo.

La palabra Navidad, como tal, procede del latín nativĭtas que significa ‘nacimiento’.

Este término también se utiliza para referirse a la época navideña, periodo que en algunos países abarca desde el Adviento, un periodo de cuatro semanas que precede a la Navidad, hasta el Día de Reyes.

Así, entre el día 1 de diciembre y el 6 de enero, dependiendo de los países, se realizan las siguientes celebraciones:

Entre el 1 de diciembre y el 23 de diciembre, el periodo de Adviento.

24 de diciembre, la Nochebuena, víspera del nacimiento de Jesús.

25 de diciembre, Navidad o Natividad de Jesucristo.

26 de diciembre, San Esteban.

28 de diciembre, los Santos Inocentes.

31 de diciembre, San Silvestre y Nochevieja.

1 de enero, Año nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor y Adoración de los Reyes Magos.

Actualmente, la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, tiene lugar un aumento del consumo, en especial para la compra de alimentos para celebrar las cenas familiares, y de regalos, para colocar bajo el árbol e intercambiar.

En los locales públicos se escuchan canciones propias de la Navidad, los populares villancicos. Otras costumbres a destacar son la decoración y el alumbrado en calles y casas, y la degustación de dulces típicos de la época, que varían en función de la zona. Pan de elote, turrones, hallaca dulce, dulce de lechosa, polvorones o tembleque son los postres tradicionales en algunos países

Desde el punto de vista cristiano, el significado de la Navidad responde a la manifestación de ciertos valores que durante estas fechas cobran un significado especial.

Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de Navidad, y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo.

(*) Origen e historia de la Navidad

La Navidad fue establecida en el día 25 de diciembre como día de solemnidad por la Iglesia católica en el año 350 gracias al papa Julio I. En la Biblia, sin embargo, no se menciona el día exacto del nacimiento de Jesús, por eso la celebración de la Navidad en principio no formaba parte de las tradiciones cristianas.

Fue a partir de la redacción de los textos evangélicos, en el siglo I d.C., que comenzó a desarrollarse un interés por el nacimiento e infancia de Jesús. San Lucas y San Mateo hablan en sus Evangelios sobre su vida y su obra. Es en estos textos donde figuran los hechos que narran el alumbramiento, y en ellos reside la esencia misma de la Navidad.

Por otro lado, la Iglesia tenía la necesidad de sustituir las fechas en que se celebraban las fiestas Saturnales. Estas fiestas, tradicionales en la Antigua Roma, se celebraban durante el solsticio de invierno. Se fijó, pues, el día 25 de diciembre como fecha conmemorativa del nacimiento de Jesucristo, para facilitar la aceptación del cristianismo por los llamados paganos.

RECOMENDACIONES PARA REUNIRSE EN FAMILIA Y CON AMIGOS

* EL BRASERITO

El Braserito, sito en El Cano 538, San Isidro (muy cerca del río), le ofrece salir del stress y sentirse relajado adentro o afuera del lugar. Aquí usted podrá deleitarse tanto con la parrilla, las pastas o los pescados, regadas por vinos finos (tinto o blanco).

Entre sus especialidades encontrará: pollo a las brasas, matambre de cerdo a la pimienta o a la pizza, bife de chorizo al champignon, bife de cerdo al verdeo, pechuga deshuesada al champignon, chorizos caseros…

* DANTE’S

Ubicado en la zona más privilegiada de la zona norte (Av. Libertador 14.316, Martínez. Tel: 4798-5681), el Café DANTE’S se constituye en un sitio ideal para reunirse con amigos, o compañeros de trabajo, para brindar y pasar un momento grato a lo largo del mes de diciembre anticipándose a la llegada del nuevo año.

Este coqueto lugar está ambientado con fotos de sus habitués, posters de personalidades como Laurel y Hardy, Marilyn Monroe, banderas de clubes de Rugby… y muy buena música para escuchar y disfrutar.

* EL TALADRO

Si un restaurante es bien reconocido en la zona norte, ese es El Taladro (Diag. Salta 596, Martínez. Tel: 4792-7018).

Con más de 35 años brindando un servicio de excelencia, usted encontrará distintas especialidades a la carta, que incluyen diferentes entradas, frutos de mar, pastas caseras, parrilla, aves…

Posee delivery y un amplio salón de despedidas y eventos.

* LA BAR BERIA

La tradicional cafetería y restaurante La Bar Bería lo espera para que en un cálido ambiente usted pueda reunirse con sus amigos, compañeros de oficina o de colegio, y festejar a lo largo de diciembre la llegada de un nuevo ciclo.

Entradas, pastas caseras, minutas, sandwiches… y diversos platos sugeridos por esta casa, sita en (Santamarina 1103, Victoria. Tel: 4745-4168).

* MARMARA

Con 20 años en la zona norte del Gran Buenos Aires, el Restaurante Marmara, continúa brindándole al cliente sus exquisiteces del Medio Oriente y el Mediterráneo.

Marmara es ideal para que ese encuentro con amigos, a la hora de despedir el año, tenga un toque realmente diferente.

Ofrece servicio de Shawarma (Döner Kebab); tiene delívery, servicio de catering, servicio para empresas, regalería importada y está ubicado en Carlos Gardel 2018 (Olivos).

* EL PATIO

Un coqueto restaurante, atendido por sus dueños, donde el comensal podrá degustar todo tipo de comidas, y su especialidad en parrilla y pastas caseras.

El Patio (de Atilio y Manolo SRL) queda en Ruta 202 y Av. Del Golf -a escasos metros de la vía-, Don Torcuato (Tel: 4748-0910).

* EL TATA

Otra buena variante en la localidad de Don Torcuato es la parrilla restaurante El Tata. Cuenta con estacionamiento propio una excelente gastronomía y está atendido por sus dueños.

Lleva 26 años en la zona y queda en Ruta 202 Nº 1176. Tel: 4748-8097.

* ZI TERESA

Un buen lugar para el encuentro, está en Italia 1579 (Tigre. Tel: 4749-1021), se trata de Zi Teresa.

Sus especialidades son las pastas y las minutas. Los precios son muy razonables, y en este lugar se ofrecen -además- una gran variedad de vinos para llevar.

Está a una cuadra de la Municipalidad local y a una cuadra de la estación fluvial.

PARA SU MESA

Si desea un buen servicio que satisfaga a los suyos para estas fiestas, le recomendamos las siguientes opciones:

– La Crevette (Av. Santa Fé 1629, Martínez. Tel: 4793-5588), encontrará una muy amplia variedad de pescados de mar y río.

* BUENAS PASTAS

Si el plato que decidió para estas fiestas está elaborado en base a pastas, no olvide que

en sus dos direcciones (Córdoba 769, Martínez. Tel: 4798-4548, 4798-0606 y 4798-5842. También en Alvear 344, Martínez. Tel: 4798-1177, 4798-2614 y 4798-2528). Elbita le ofrece variedad en sus productos, calidad y el mejor sabor.

Otras posibilidades puede encontrarlas en:

– La Renaciente: H. Yrigoyen 255 (Martínez). Tel: 4793-8451.

– Casa Super: J. Ingenieros 2205 (Olivos). Tel: 4790-7886.

* PIZZAS Y EMPANADAS

Para llevar (en pizzas y empanadas) lo mejor de la zona norte está en Locos por la Pizza (Avellaneda 653, San Isidro. Tel: 4742-2141. Y San José 2236, Beccar. Tel: 4732-4001).

Exquisitas por su gusto, no tenga ninguna duda de que en ambas casas podrá conseguir el mejor sabor en pizzas y empanadas, y así dejará más que satisfechos a sus familiares y amigos.

* EN SANDWICHES Y TORTAS…

Con cuatro sucursales, en Boulogne: Uriarte 2307. Tel: 4735-7442, Godoy Cruz 1983. Tel: 4 735-3864, y Sucre 398. Tel: 4735-8932. Y en Olivos: Chacabuco 2515 (Olivos). Tel: 4711-3069, Sandwiches Raúl le ofrece un amplio menú para su mesa.

* HELADOS ARNALDO

Una excelente calidad en materia prima y elaboración en helados la ofrece Arnaldo en sus tres Sucursales: Vélez Sárfield 4621 (Munro); Av. Maipú 2.327 (Olivos) y Alvear 101

(Martínez).

OTROS SERVICIOS

* ALQUILER DE VAJILLA

Si necesita alquilar vajilla, mesas, sillas, o cualquier otro elemento para estas fiestas,

en Celebro (Quintana 1421, Olivos. Tel: 4796-9367. Mail: [email protected]),

encontrará todo lo que necesite.