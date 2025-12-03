El Municipio cerró la edición 2025 del Programa de Prácticas Profesionales junto a la comunidad educativa

En el Museo de Arte Tigre, el intendente Julio Zamora encabezó el encuentro que contó con la participación de 200 alumnos y alumnas que formaron parte de la iniciativa. Los estudiantes de siete escuelas que participaron del programa llevaron adelante tareas en diferentes áreas del Gobierno local.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del cierre del Programa de Prácticas Profesionales 2025 que se realizó en el MAT. Durante el encuentro, dialogaron con los estudiantes quienes los interiorizaron en las experiencias adquiridas durante el ciclo.

“Estamos muy contentos de haber culminado el programa que les permite a nuestros jóvenes vecinos adquirir habilidades a la hora de incursionar en el mundo del trabajo y conocer los valores que transmite el Municipio”, señaló el jefe comunal y continuó: “Es importante fortalecer los lazos con la comunidad educativa con una tarea continua que tiene que ver con labores de infraestructuras e iniciativas para todos los estudiantes”.

El encuentro se desarrolló en horas de la mañana, donde Julio Zamora y autoridades del Poder Ejecutivo local reconocieron a los alumnos y alumnas de diferentes escuelas del distrito, tanto del ámbito estatal como privado. Se trata de una iniciativa que tiene como finalidad conectar a los estudiantes con el mundo laboral para que, de esa manera, realicen el primer acercamiento al sector del empleo.

Por su parte, la secretaria, Gisela Zamora, expresó: “El intendente Julio Zamora tiene un compromiso enorme con toda la comunidad y los jóvenes que se preparan para la vida. Desde el Municipio acompañamos a las escuelas para que puedan brindar su servicio esencial de educar. Estas prácticas permiten coronar una etapa de formación”.

En esta oportunidad, formaron parte del programa 200 estudiantes de las escuelas técnicas N° 1, 3 y 5; Fundación Nosotros, Escuela Hogar, Don Orione y el Instituto Santa Ana.

“Fue muy emocionante para todos los alumnos de la institución. Tuvieron experiencias muy lindas, recorrieron diferentes obras y consolidaron aristas del área laboral. Desde el Municipio de Tigre estuvieron muy atentos en cada necesidad que apareció”, enfatizó el director de la Escuela Técnica N° 5 del centro de la ciudad, Jorge Zabalgoitia.

Las dependencias municipales donde los jóvenes desarrollaron actividades fueron: subsecretarías de Obras Públicas, Educación, Cultura, Turismo, Educación, Programación Tributaria y las secretarias de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Protección Ciudadana, Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Mujeres, Géneros e Infancias, Gobierno y Comunicación, entre otras.

Maite Papaleo, quien realizó pasantías en el área de Turismo, indicó: “Mi referente me ayudó en cada momento, aprendí un montón y estoy muy feliz”. Por su parte, Angelina Aielo, señaló: “Estuve en el Palacio Municipal, es una experiencia única. Me llevó muchas enseñanzas del sector de presupuestos”.