Malvinas Argentinas celebró su 30° aniversario con un emotivo acto encabezado por el intendente Leo Nardini

Con el intendente Leo Nardini al frente, se realizó la gran celebración por el 30° aniversario de Malvinas Argentinas. Estuvieron presentes el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Mariana Zuccarini; concejales, secretarios, autoridades y vecinos y vecinas de las siete ciudades malvinenses.

La celebración conmemora ell 1° de diciembre de 1995, fecha en la que se realizó la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante y se constituyó el primer cuerpo de consejeros escolares, dando inicio institucional al municipio de Malvinas Argentinas. En el marco del 30° aniversario, por la mañana, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se reconoció a quienes fueron protagonistas de aquel momento fundacional, entre ellos Luis Vivona, quien fue presidente del primer Concejo Deliberante.

La jornada reunió a miles de vecinos en las inmediaciones del Palacio Municipal, con espectáculos musicales y reconocimientos a autoridades, personalidades destacadas, organizaciones e instituciones que acompañaron el crecimiento del distrito durante estas tres décadas.

El intendente Nardini fue el encargado de dirigir unas palabras al público, destacando el orgullo de pertenecer y el agradecimiento hacia quienes día a día hacen de Malvinas un lugar mejor. En su mensaje, recordó el camino recorrido desde la creación del municipio, las transformaciones alcanzadas y los sueños que aún quedan por cumplir, subrayando la importancia de la identidad regional y del esfuerzo conjunto. “Casualmente estamos a pocos días de cumplir 10 años de gestión y soñábamos con Luis, con Noe, con poder manejar los destinos del municipio de Malvinas Argentinas. Pudimos llevar adelante un montón de transformaciones que tenían que ver con ampliar el espacio público para la familia, invertir en infraestructura que permita acceder al deporte, a la cultura y cuidar como política de Estado la salud, la infraestructura urbana, la hidráulica, las calles, la luminaria y cada pequeña cosa que hoy nos enorgullece de Malvinas Argentinas”, expresó Nardini.

El intendente también subrayó: “En estas fechas, reflexionemos, con ese esfuerzo, esas ganas y esa convicción genuina como seguir construyendo el futuro de Malvinas con identidad, acercando el Estado a la gente. No hay patria que soñemos sin que arranquemos desde nuestro lugar, en cada cuadra, cada manzanas, cada barrios y cada ciudad de Malvinas Argentinas, para aportar a la Provincia de Buenos Aires y a nuestra Nación Argentina”.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes deleitaron a los presentes con clásicos del repertorio popular argentino, coronando una jornada histórica para la comunidad, que como esos clásicos, quedarán guardadas en la memoria del distrito