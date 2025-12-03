Se superaron los 20 millones de kilos de reciclables recuperados con el programa Día Verde

El programa Día Verde y las distintas iniciativas municipales de reciclaje ya permitieron que Vicente López recuperara más de 20 millones de kilos de materiales reciclables, consolidando un modelo de gestión ambiental que crece año tras año.

Este logro es posible gracias al compromiso sostenido de los vecinos, que acompañan la construcción de una ciudad más limpia y sustentable.

La intendenta Soledad Martínez destacó la magnitud de este resultado: “Desde que arrancamos el programa Día Verde llegamos a los veinte millones de kilos recolectados de reciclables, gracias al compromiso de cada vecino en todos los barrios de Vicente López. Este programa sigue funcionando, seguimos sumando vecinos; necesitamos que nos ayudes a concientizar, a generar conciencia de que podemos separar residuos, que lo hacemos muy bien”.

Desde 2016, el municipio impulsa una política integral para promover el cuidado del ambiente y la separación responsable de residuos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental, fomentar la economía circular y mejorar la calidad de vida en cada barrio.

Uno de los pilares de esta política es Día Verde, el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta que cubre todo el partido. Cada zona cuenta con un día exclusivo para sacar los reciclables, identificados con el sticker o cartel de “Día Verde”. Este esquema permitió recuperar millones de kilos de materiales, reducir de manera sostenida los residuos enviados al CEAMSE y generar un ahorro significativo para las finanzas municipales.

Como complemento, el Punto Ambiental Móvil brinda a los vecinos la posibilidad de acercar sus reciclables a un único punto. Este camión 100% eléctrico recorre los barrios según un cronograma preestablecido y recibe materiales como papel, cartón, vidrio, pilas, cápsulas de café, envases y botellas plásticas.

Vicente López es, además, una de las pocas ciudades de Latinoamérica que cuenta con un Plan de Acción Climática en marcha desde hace años, orientado a mitigar los efectos de la crisis ambiental y asegurar que cada acción municipal contribuya a un impacto verde real.

Para conocer todas las iniciativas de reciclaje y sustentabilidad del municipio, los vecinos pueden ingresar a: www.vicentelopez.gov.ar/vl-sustentable-categoria/vl-recicla