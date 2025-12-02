San Isidro lanza rondas sanitarias casa por casa para llevar la salud pública a cada barrio

Médicos, enfermeros y agentes sanitarios recorren las viviendas para controlar presión arterial y glucemia, actualizar vacunas, detectar factores de riesgo, educar sobre prevención del dengue, hábitos saludables y signos de alarma, e identificar situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa ya se implementó en Bajo Boulogne, Beccar, Barrio Obrero y San Isidro Labrador, y se extenderá progresivamente al resto del partido

El Municipio de San Isidro, a través de la Secretaría de Salud Pública, puso en marcha un circuito de rondas sanitarias territoriales con el objetivo de acercar la atención primaria de la salud a los vecinos, detectar necesidades de manera temprana y fortalecer la prevención en cada barrio.

Equipos integrados por médicos, enfermeros y profesionales del primer nivel de atención visitan casa por casa las zonas de influencia de cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Se busca: relevar el estado de salud de las familias, detectando necesidades que requieran seguimiento o asistencia; controlar factores de riesgo, tales como presión arterial, glucemia y hacer seguimiento de pacientes crónicos; actualizar calendarios de vacunación, acercando las dosis del calendario nacional a vecinos que enfrentan barreras de acceso; brindar educación sanitaria, con información sobre prevención del dengue, hábitos saludables, salud materno-infantil y signos de alarma; e identificar necesidades sociosanitarias, como dificultades para acceder al sistema de salud o situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, las rondas permiten detectar casos puntuales que ameritan una derivación a los CAPS u hospitales, facilitando turnos y garantizando la continuidad de cuidados.

Esta estrategia permite llevar la salud pública al territorio, reducir desigualdades de acceso, intervenir de forma temprana y fortalecer el vínculo entre los vecinos y el sistema de salud municipal.

Durante octubre y noviembre las rondas se realizaron con éxito en los barrios correspondientes a los CAPS Bajo Boulogne, Beccar, Barrio Obrero y San Isidro Labrador. En las próximas semanas, la iniciativa continuará extendiéndose a nuevas zonas del distrito.Con esta acción, San Isidro reafirma su compromiso con una salud preventiva, cercana y centrada en el bienestar integral de todos los vecinos.