Este sábado y domingo vuelve el Festival Warmichella en el Parque Náutico San Fernando
El gran evento de emprendimientos de moda, decoración, arte, foodtrucks, alimentos saludables y música en vivo regresa al centro de exposiciones de Almirante Martin y Escalada, con entrada libre y gratuita de 12 a 20h este sábado 6/12 y domingo 7/12.
El Municipio de San Fernando recibirá nuevamente al Warmichella Lifestyle Festival en el Parque Náutico (Alte. Martin y el río), el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 12 a 20h. Es un gran evento familiar que reúne lo mejor en tendencias de moda, decoración, arte y propuestas gastronómicas, con shows en vivo, propuestas infantiles y muchas sorpresas más mirando al río. La entrada es totalmente libre y gratuita.