martes, diciembre 2, 2025
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Cultura Noticias San Fernando 

Este sábado y domingo vuelve el Festival Warmichella en el Parque Náutico San Fernando

Redacción Periódico Para Todos

El gran evento de emprendimientos de moda, decoración, arte, foodtrucks, alimentos saludables y música en vivo regresa al centro de exposiciones de Almirante Martin y Escalada, con entrada libre y gratuita de 12 a 20h este sábado 6/12 y domingo 7/12.

El Municipio de San Fernando recibirá nuevamente al Warmichella Lifestyle Festival en el Parque Náutico (Alte. Martin y el río), el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 12 a 20h. Es un gran evento familiar que reúne lo mejor en tendencias de moda, decoración, arte y propuestas gastronómicas, con shows en vivo, propuestas infantiles y muchas sorpresas más mirando al río. La entrada es totalmente libre y gratuita.