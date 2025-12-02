Con un espectáculo que reunió a grandes artistas, el ciclo “Humor en los Barrios” del Municipio de Tigre cerró el 2025 a puro entretenimiento

Anita Martínez, Costa, Fer Ramírez, Roberto Peña, Fabián Sigot y Álvaro Navia hicieron delirar de risa al público en Rincón de Milberg. El intendente Julio Zamora acompañó el show final de la propuesta itinerante que recorrió distintos puntos del partido para el disfrute de miles de vecinos y vecinas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, compartió con vecinos y vecinas el cierre del ciclo “Humor en los Barrios” del Municipio, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg. La iniciativa del Gobierno comunal se desarrolló durante todo el año en diferentes puntos del territorio, a fin de promover la cultura a los largo y ancho del partido.

“Cerramos el año de este ciclo con artistas de primer nivel para todos los vecinos de forma gratuita. Eso es un valor que permite que quienes viven en Bancalari, General Pacheco, Benavídez y Rincón, como estuvimos hoy, puedan disfrutar de espectáculos de calidad y sonreír. Sabemos que estamos en un momento económico complejo pero tratamos, a través de este programa, llevar alegría al alma de las personas”, señaló Zamora.

Y cerró: “Estamos haciendo dos teatros nuevos, similares al Pepe Soriano que está abierto con espectáculos maravillosos, y propuestas como estas en los barrios porque queremos llevar la cultura cerca de los vecinos. Eso es un valor agregado que tiene el Municipio que puede hacer que mucha gente la pase bien”.

En el transcurso del cierre de la propuesta se presentaron Anita Martínez, Costa, Fer Ramírez, Roberto Peña, Fabián Sigot y Álvaro Navia, quienes hicieron deleitar de risa a los presentes durante la noche.

“Este es un ciclo que se ha instalado en la gente y las instituciones nos piden realizar la actividad. Cuando el vecino le pone nombre, quiere decir que ya entró en el corazón de uno. Llevamos a artistas de la escena nacional a cada barrio para que la comunidad pueda entretenerse con shows de calidad. Queremos seguir generando esa esperanza colectiva en la comunidad de la que habla nuestro intendente Julio Zamora”, sostuvo la concejala Marilina Silva.

Por su parte, el artista Roberto Peña, agradeció el espacio por parte del Municipio y dijo: “No tengo una posición política sinceramente, pero si de la gente que hace y gestiona de verdad. La cultura es importantísima y brindarle a la gente espectáculos de calidad, que quizá no pueden ir a un teatro, es algo maravilloso. También somos bendecidos por poder seguir conociendo lugares y pueblos”.