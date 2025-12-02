Con el programa “Plazas Activas”, el Municipio de Tigre continúa ofreciendo una propuesta deportiva saludable a la comunidad

El Gobierno local realizó una nueva edición del ciclo que busca fomentar el ejercicio físico en los vecinos y vecinas. En esta oportunidad, se desarrolló en las localidades de Tigre Centro, General Pacheco, Benavídez, El Talar y Don Torcuato.

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa Plazas Activas destinado a toda la comunidad. Los presentes pudieron disfrutar de clases de ritmo y zumba dictadas por profesores de los distintos polideportivos.

Los encuentros se realizaron en el playón de la estación de trenes de Tigre centro y las plazas San Martín, de Benavídez; El Talar y General Pacheco, de dichas localidades y Alvear de Don Torcuato.

La comunidad disfrutó, de forma totalmente libre y gratuita, de clases de ritmos y zumba, guiadas y coordinadas por profesores de los polideportivos de la gestión local.

