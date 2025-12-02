30 años de historia: el HCD celebró el aniversario del primer Cuerpo Deliberativo

El Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas llevó adelante una sesión especial en conmemoración del 30° aniversario del primer Cuerpo Deliberativo del distrito.

El encuentro contó con la presencia del intendente Leo Nardini; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, senador Luis Vivona; la secretaria general del municipio, Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; concejales y consejeros escolares mandato cumplido; y autoridades municipales.

La sesión fue presidida por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana Zuccarini, acompañada por el secretario legislativo, Alberto Caballero, y concejales de los distintos bloques. En este marco, se realizó un reconocimiento especial a quienes formaron parte del primer cuerpo legislativo y a quienes contribuyeron a la vida institucional del HCD desde sus inicios.

Durante el acto se entregaron presentes conmemorativos, placas de reconocimiento, y se descubrieron placas alusivas al 30° aniversario, dedicadas a ex concejales, ex presidentes del HCD, consejeros escolares y a todos los que participaron en la construcción del trabajo legislativo desde la creación del distrito.

Los homenajeados expresaron su emoción por el reconocimiento y destacaron la importancia del trabajo institucional desarrollado a lo largo de tres décadas. La jornada se vivió como un momento de reencuentro, memoria y valoración del crecimiento del distrito, acompañado por la actual gestión.

Luis Vivona, vicepresidente primero del Senado bonaerense, expresó: “Quiero agradecerles a todos. Juntos construimos esta historia, esta vida institucional. Hoy acá están los cimientos, el futuro, un futuro con esfuerzo, sin importar ideologías. Lo que nos une es nuestro lugar, nuestra historia y seguir soñando con un futuro mejor”.

Eduardo Carro, concejal del primer cuerpo del HCD, dijo: “Fue un homenaje muy emotivo y estoy muy contento. Estoy orgulloso de haber sido parte. Es muy lindo que nos hayan reconocido. Felicito a Leo Nardini por lo mucho que ha hecho”.

Por su parte, Juan Carlos Arruñada, concejal del primer cuerpo del HCD, comentó: “Hemos trabajado mucho junto a Luis, en una época en la que no había nada. Es alguien que sabe trabajar políticamente y se ve en todo lo que ha logrado esta gestión con Leo Nardini a la cabeza”.

Y José Luis Benítez, concejal del primer cuerpo del HCD, finalizó: “Leo Nardini transformó Malvinas Argentinas. Hoy estoy muy emocionado y agradecido por el lugar que tenemos”.