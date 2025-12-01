Homenaje a Eduardo Trillini y partida de la travesía “Un Viaje Soñado”

En una jornada marcada por la emoción, la camaradería y el amor por el ciclismo, el deportista Eduardo Trillini (referente histórico y figura destacada del ciclismo argentino) inició la travesía “Un Viaje Soñado”, un recorrido en bicicleta desde Malvinas Argentinas hasta la provincia de San Juan.

El evento reunió a ciclistas de amplia trayectoria nacional e internacional, familiares, autoridades y vecinos que se acercaron a acompañar la partida.

Durante el encuentro, Trillini entregó reconocimientos a sus compañeros de ruta, destacando sus carreras, su aporte al desarrollo de la disciplina y el espíritu de unidad que caracteriza al ciclismo. En ese mismo marco, recibió un reconocimiento especial por haber sido el ganador de la primera edición de la Vuelta a San Juan, una de las competencias más importantes del país y un símbolo de su legado deportivo.

El vicepresidente primero del Senado Bonaerense, Luis Vivona, participó del homenaje y subrayó el impacto social del ciclismo como motor de encuentro, respeto y salud. Recordó que esta convicción lo impulsó a impulsar la Ley Provincial Nº 15.321 de Movilidad Sustentable, normativa que protege a los ciclistas, fomenta la construcción de nuevas sendas seguras y promueve prácticas deportivas que integran a toda la familia. También acompañó el encuentro la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.

La actividad concluyó con los mejores deseos para el equipo que emprende esta travesía, definida por todos como un sueño que recorre kilómetros, desafía caminos y celebra la pasión por el deporte. “Un Viaje Soñado” ya está en marcha, llevando desde Malvinas Argentinas un mensaje de unión, esfuerzo y orgullo por el ciclismo argentino.