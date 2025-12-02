Julio Zamora se reunió con representantes de UOCRA Zona Norte por la suspensión de obras de altura en Tigre

El intendente mantuvo un encuentro con el secretario general del sindicato, Osvaldo Rodríguez, y con trabajadores del sector, para abordar la preocupación por la pérdida de puestos laborales tras el fallo judicial del juez Marcelo Mauro Gradín, que detuvo las construcciones de más de 9 metros en el distrito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con el secretario general de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez, y representantes del gremio, para analizar el impacto de la suspensión de edificaciones en altura en el distrito, dispuesta por el juez Marcelo Mauro Gradín. Durante el encuentro, desarrollado en un contexto de preocupación por posibles pérdidas de empleo, el jefe comunal expresó su compromiso de trabajar sobre la normativa enviada al Concejo Deliberante, que contempló los planteos de los vecinos, con el objetivo de no afectar el trabajo de los obreros ni del crecimiento de la ciudad.

Zamora destacó la preocupación por el impacto laboral que genera la decisión judicial que limita la construcción de edificios a no más de dos pisos en Tigre. “Estamos muy preocupados porque hay una decisión judicial que limita la construcción de edificios a no más de dos pisos. Sabemos que eso impacta negativamente en los trabajadores de la construcción, como también a todos los trabajadores de Tigre”, expresó.

El intendente señaló que la propuesta que se envió desde el Ejecutivo junto a sus concejales busca “recoger algunas cuestiones planteadas por los vecinos respecto a la disminución de alturas de edificaciones”, y que permita “mantener el trabajo de los trabajadores de UOCRA y de todos los vecinos de Tigre, de manera que el distrito siga creciendo y transformándose, como lo hizo durante todos estos años”.

Durante el encuentro, Zamora agradeció el apoyo del gremio y remarcó la importancia del acompañamiento comunitario “Escuché muy atentamente lo que nos plantearon, tanto el secretario general de UOCRA y como los trabajadores. Pedimos el acompañamiento de ellos, de los comerciantes y de todos los vecinos de Tigre, para que el distrito siga creciendo, porque eso significa trabajo para todos: que los comercios sigan funcionando, que los laburantes que viven de la construcción y del progreso de Tigre sigan teniendo empleo, y que podamos garantizar oportunidades para toda la comunidad. Esa es la gran idea. Por eso le agradezco a Osvaldo, y a todo el equipo de UOCRA”.