San Isidro reinauguró su Escuela de Boxeo y homenajeó a la Locomotora Oliveras

Con una jornada que reunió a vecinos, deportistas y referentes del deporte, abrió sus puertas el renovado gimnasio ubicado en el Campo Nº1 de Beccar, donde se realizó también un homenaje a la trayectoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

El Municipio de San Isidro reinauguró este fin de semana su Escuela de Boxeo. Durante el evento, los alumnos de la escuela realizaron exhibiciones de boxeo que mostraron el trabajo, la disciplina y el crecimiento de este espacio. También se realizó un homenaje a la trayectoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras y un reconocimiento especial para los campeones presentes.

“Hace solo un año lanzábamos este proyecto con un objetivo claro: hacer que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que merece como deporte sano y formativo; y ver hoy cómo creció en tan poco tiempo, es la mejor prueba que valió la pena. Vamos a seguir trabajando para que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte funciona como herramienta de transformación social, capaz de desplazar malos hábitos por una vida más sana”, expresó el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, durante el evento.

La Escuela municipal de Boxeo cuenta con 222 vecinos que practican la disciplina. Las remodelaciones que se realizaron en el gimnasio ubicado en Intendente Neyer 1220, Beccar, incluyeron trabajos de pintura, electricidad, la colocación de un piso de alto impacto, la renovación del techo, aislante para el techo, aire acondicionado y nuevos baños y vestuarios.

Durante el evento de reinauguración, se revivió el momento histórico del título mundial obtenido por Oliveras en 2006, con el relato en vivo de Guillermo Favale, y se proyectó un video homenaje a la “Locomotora”. Luego, se realizó un reconocimiento especial a los campeones presentes, bajo el lema “reconozcamos y valoremos a nuestros atletas en vida”.

Como cierre, se llevaron a cabo las exhibiciones de boxeo de los alumnos de la Escuela Municipal.