Por inclemencia climática, se pospone Boulogne Corre

La carrera, originalmente prevista para este domingo 30 de noviembre, ha sido pospuesta debido al pronóstico de tormentas eléctricas. La nueva fecha será en marzo de 2026.

El Municipio de San Isidro informa la postergación de la carrera Boulogne Corre, que iba a realizarse el próximo domingo, a raíz del alerta del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas eléctricas. La prioridad de la organización es resguardar la seguridad de todos los corredores, voluntarios y personal involucrado, por lo que el evento se reprograma para marzo de 2026.

“Boulogne Corre implica un importante despliegue logístico, de personal y servicios; no podemos exponer a nadie a un riesgo que el clima anuncia con tanta claridad. Sabemos de la ilusión y el esfuerzo de todos los inscriptos, pero estamos convencidos de que cuidarnos también forma parte del deporte”, expresaron desde San Isidro Activo, el área de Deportes de la Municipalidad de San Isidro.

La entrega de kits también queda suspendida hasta la nueva fecha.

Boulogne Corre se reprograma para marzo de 2026. Apenas se confirme el día exacto, será comunicado a todos los inscriptos.