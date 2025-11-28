Desbaratan banda narco en Malvinas Argentinas tras denuncias vecinales

La Policía Departamental de Malvinas Argentinas realizó múltiples allanamientos que culminaron con la detención de nueve personas y el secuestro de drogas, armas y vehículos. La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos y el monitoreo de cámaras del Centro Operativo Municipal.

La Policía Departamental de Malvinas Argentinas desbarató una banda que comercializaba drogas ilegales en las ciudades de Grand Bourg e Ing. Pablo Nogués, tras una investigación iniciada por reiteradas denuncias vecinales. Con el apoyo del monitoreo de cámaras del COM, los efectivos concretaron con éxito varios allanamientos.

La causa fue caratulada como “tentativa de Homicidio”, “tenencia ilegal de arma de guerra” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. La tentativa de homicidio responde a una denuncia previa que recae sobre la misma organización delictiva.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio de la calle Ricardo Rojas, entre Hiroshima y Descartes, en Grand Bourg, donde fueron detenidos cuatro hombres mayores de 18 años de edad. En el lugar se incautó una motocicleta Gilera modelo Skua 150.

El segundo operativo, en Santos Vega y Eiffel, en Ing. Pablo Nogués, terminó con la detención de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Allí se secuestraron 64 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 10 envoltorios de marihuana, tres teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la venta de drogas y $28.500 en efectivo.

El tercer allanamiento tuvo lugar en la calle Padre Stoppler al 400, en Grand Bourg, donde fueron detenidas dos mujeres y un hombre, también mayores de edad. Se incautaron un arma calibre 9 mm marca Bersa, 12 cartuchos, 15 envoltorios de marihuana, 51 envoltorios de cocaína y dos teléfonos celulares.

Los efectivos actuaron bajo las directivas de la UFI N°16 y la causa continúa en curso.