Leo Nardini inauguró el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines

El intendente Leo Nardini inauguró el nuevo edificio del Centro Cívico de Los Polvorines, acompañado por el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado, el presidente del Colegio de Abogados de San Martín, Dr. Marcos Vilaplana; y la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda; autoridades municipales y cientos de vecinos y vecinas.

El nuevo edificio, que entra en funciones este 28 de noviembre, está ubicado en Remedios de Escalada 3399, cuenta con una superficie total de 562 metros cuadrados, que serán destinados a agrupar servicios municipales esenciales para la comunidad: el Registro Civil, que ahora dispone de una sala especial para celebrar casamientos en un espacio más cómodo y bello; la Defensoría del Pueblo, que brinda orientación y asesoramiento; el Colegio de Abogados, con consultorio jurídico gratuito; y la Dirección de Faltas, que facilita trámites y evita traslados innecesarios.

Durante el acto, Nardini destacó que el edificio es una obra importante enmarcada en el año en que el distrito cumple 30 años, y que representa la respuesta de la gestión a las necesidades que vecinos y comerciantes hicieron llegar en la constante interacción con el municipio. Además, subrayó el valor institucional y político del proyecto: “Este Centro Cívico no es una obra más: es acercar la gestión a la gente, hacerlo accesible, eficiente y digno. Tiene un valor agregado para volver a creer en la buena política, en la política sana, en la política que quiere hacer cosas por la comunidad”.

El intendente también remarcó que podría haber inaugurado el edificio antes, pero que la especulación política no forma parte de la esencia de la gestión: “Podríamos haberlo terminado antes de la elección para especular con un voto más, pero lo inauguramos después porque lo importante es que esté en condiciones, funcione y cumpla la finalidad para la que fue pensado. Estamos los 365 días del año, durante todo el mandato, trabajando para un Malvinas más moderno, con crecimiento, desarrollo e inclusión”

La obra se suma a otras intervenciones estratégicas realizadas en Los Polvorines, como el viaducto Papa Francisco y mejoras edilicias en la zona, consolidando un proceso de modernización y cercanía del Estado con la comunidad en el marco del 30° aniversario del distrito. “Esto es lo que queremos seguir construyendo. Más que celebrar un número, lo importante es seguir mirando a Malvinas con proyección de futuro y sin detenernos para que sea el lugar de la familia”, concluyó Nardini.