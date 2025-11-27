Nardini inauguró una importante obra de pavimentación en Grand Bourg

El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración de una nueva obra de pavimentación e hidráulica en diez cuadras del barrio Santa Mónica.

“Contento de estar en el barrio inaugurando un paquete de 10 cuadras, una etapa más del plan de pavimentación que seguimos llevando adelante de manera continuada y planificada desde principio de año, y que vamos a continuar porque esto no termina acá”, expresó el intendente.

Acompañado por la secretaria general Noe Correa y vecinos y vecinas y referentes del barrio, recorrió el tramo de Riobamba hasta Alfredo Palacios, para finalizar con un corte de cinta colectivo. Durante la caminata, conversó con vecinos que recordaron su paso por ANSES y la cercanía con que “Leo” los trató desde entonces. “Hoy transformamos este lugar con pavimentación y obra hidráulica, dándole valor agregado a la propiedad que con esfuerzo construyeron. Ver que el barrio progresa y poder compartirlo con ellos me pone muy feliz”, destacó Nardini.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, abarcó 7.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón, 355 metros de cañería y la construcción de sumideros. Las intervenciones se ejecutaron sobre las calles: Benito Lynch entre Sobral y Alfonsina Storni, y las paralelas Beiró, Bouchard y Riobamba entre Almirante Brown y Palacios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, garantizar accesos y movilidad vehicular y peatonal, y embellecer el espacio público para un esparcimiento seguro.

A un mes de terminar el año, Nardini continúa impulsando obras públicas en todo el distrito. Una política pública que es fundamental para mejorar la calidad de vida de la comunidad: “Con paciencia, los vecinos ven que sus impuestos se administran de buena manera y que no toda espera es en vano. A los barrios cercanos a los que aún no hemos llegado: pronto estaremos trabajando con la hormigonera municipal y las cuadrillas para materializar el pavimento que tanto esperan”.