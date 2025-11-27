Julio Zamora: “Tenemos 19 polideportivos en el Municipio de Tigre que significan inclusión e integración para la comunidad a través del deporte”

Lo afirmó el intendente durante el cierre de actividades 2025 en los centros Gutiérrez, Zanón y San Martín de Don Torcuato. Allí, los protagonistas llevaron adelante diversas muestras de propuestas que practican durante todo el año.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó las muestras de cierre del 2025 en los polideportivos Gutiérrez, Zanón y San Martín de la localidad de Don Torcuato. Durante las actividades, el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas sobre sus necesidades como también sobre las condiciones de la infraestructura de los centros deportivos.

“Vemos cómo las familias se divierten al calor del festejo de cierre de año. Estos son polideportivos que funcionan y le dan alegría a los vecinos de Tigre. Dialogamos con los presentes en un marco de celebración y vamos a seguir así en todos los centros deportivos del Municipio”, declaró Zamora.

Y añadió: “Tenemos 19 polideportivos en el Municipio de Tigre que significan inclusión e integración para la comunidad a través del deporte para todas las edades”.

La jornada contó con diferentes temáticas donde niños, jóvenes y adultos mayores demostraron lo aprendido durante el 2025. Se expusieron disciplinas de campo como folklore, yoga, GAP, EID Fútbol, EID Vóley, EID Básquet, Danza Jazz, Gimnasia Artística, Taekwondo, Ritmos, EID presco, zumba, bachata, entre otras.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: “Estoy muy contenta de poder acompañar a nuestros vecinos y vecinas que disfrutan a diario de los polis del Municipio. Tigre tiene 19 polideportivos, todos maravillosos, de una calidad absoluta y con los mejores profesores. Cada una de las muestras fue una fiesta, con grandes y chicos divirtiéndose en familia. El intendente ha tomado la decisión de seguir fortaleciendo estos espacios”.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, dijo: “Comenzamos con los cierres anuales en la zona de Don Torcuato. Vemos a toda la familia acompañando y haciendo deporte en comunidad, que es el lineamiento que nos marca el intendente Julio Zamora para seguir mejorando la calidad de vida de la gente”.