Acerca de la Expo 2025 en José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

José C. Paz ha sido declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, y una vez más lo demuestra con hechos concretos: día a día reafirma su compromiso con la educación, la formación y el desarrollo de nuevas oportunidades para toda la comunidad.

En el día de ayer se llevó a cabo la Expo 2025 de los Centros de Formación Laboral Nº 402 y Nº 401 de José C. Paz, realizada en la Plaza Manuel Belgrano, donde una gran cantidad de vecinos, familias, estudiantes y trabajadores de la comunidad se acercaron a recorrer los diversos stands y propuestas formativas. La muestra contó con una altísima concurrencia, que reflejó el interés y el acompañamiento de la comunidad paceña hacia la educación y la formación profesional.

Durante la jornada, recorrieron la Expo la Secretaria de Asuntos Docentes, Hilda Amaya; el Secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el Director del Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Dr. José Barros; el Director de Empleo, Ariel Sosa; el Inspector Gustavo Vallejos; el Inspector Fernando González y el Coordinador del IPFL, Hernán Pulstilnik, quienes destacaron la calidad de las producciones y el compromiso institucional.

Se resalta además el enorme compromiso y dedicación de los docentes y estudiantes, quienes trabajaron intensamente para presentar las muestras y proyectos desarrollados a lo largo del año, representando con orgullo el valor de la educación pública y el esfuerzo colectivo.

Agradecemos a TELERED y a las áreas municipales de Tránsito y Seguridad, cuyo acompañamiento fue esencial para el correcto desarrollo del evento.