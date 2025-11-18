Un brillante trabajo con victoria

El piloto de Nordelta (Tigre) Juan Cartolano completó un fin de semana impecable en el Evento #4 del Trofeo de Invierno. Marcó la pole, ganó la Serie y se impuso en la Final. Redondeó una gran actuación en Baredero para ser escolta en el certamen de la Senior Nacional.

El pasado fin de semana, el kartódromo ‘Ramiro Tot’ reunió a los protagonistas de RMC Buenos Aires y Juan Cartolano volvió a ser uno de los nombres firmes dentro de la Senior Nacional. El piloto de Nordelta (Tigre) afrontó este nuevo capítulo del campeonato en Baradero decidido a sostener el crecimiento deportivo que viene demostrando a lo largo de la temporada, y desde la primera salida a pista dejó en claro que sería uno de los principales animadores del fin de semana.

La actividad del Evento #4 del Trofeo de Invierno se desarrolló con entrenamientos el sábado y con todas las instancias decisivas el domingo. Tras una jornada sabatina más exigente de lo esperado en la búsqueda de la puesta a punto ideal, Cartolano encaró el día de competencias con determinación y rápidamente se reencontró con la contundencia que lo condujo a excelentes resultados.

Lo reflejó él mismo al final de la fecha al afirmar: “El sábado nos había costado encontrar la puesta a punto del auto, pero lo sacamos adelante hoy con estos resultados”.

En la clasificación, Juan consiguió el mejor tiempo de su grupo y, a la vez, el más veloz de la general, asegurándose la pole position para su Serie. El piloto valoró ese rendimiento destacando que “en los entrenamientos estuvimos primeros. En la clasificación en nuestro grupo logramos el mejor tiempo, que a la vez, fue el mejor de la general. Nos quedamos con la pole position”. La tendencia positiva se mantuvo en la Serie 1, donde concretó la primera victoria del fin de semana, siendo además la batería más rápida de las dos disputadas.

El mismo lo resumió con claridad: “Corrimos en la primera serie y la pudimos ganar. Fue la más rápida así que largamos primeros la Final”.

La Final encontró a Cartolano largando desde la posición de privilegio y defendiendo el liderazgo desde la curva inicial. Presionado durante gran parte de la carrera por su escolta, sostuvo un ritmo consistente y administró cada situación hasta que, ya en los giros decisivos, logró establecer una diferencia tranquilizadora que consolidó su camino al triunfo. Cuando poco faltaba para encaminarse hacia la bandera de cuadros, la competencia fue detenida con bandera roja por un incidente ajeno, decretándose así el final y confirmándolo como ganador.

Él mismo sintetizó la conquista al afirmar: “Mantuvimos la punta desde la largada y pudimos ganar la carrera”.