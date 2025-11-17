Operativo de tránsito por el recital de Andrea Bocelli en el Hipódromo 

Este martes, el Municipio desplegará un operativo para garantizar el orden y el normal desarrollo del evento, que reunirá a unas 25.000 personas. Habrá cortes de calles, desvíos y controles en la zona.

Mañana, desde las 14h, el Municipio de San Isidro desplegará un amplio operativo para mantener el orden y garantizar el normal desarrollo del espectáculo que se desarrollará en el Hipódromo.

El operativo incluye policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento, y el monitoreo continuo desde el Centro de Operaciones Municipal con las cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333.

Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, para evitar demoras. Por obstrucción de garaje, hay que llamar al 147.

A partir de las 14h se cerrarán al tránsito las calles del barrio Ernesto de las Carreras, evitando la entrada de vehículos desde Avenida Márquez. En el cruce de las Avenidas Santa Fe y Márquez se asignará personal para regular el cruce de peatones y el paso de vehículos. Para la misma tarea se dispondrá personal en la rotonda de Avenida Márquez y Fleming. Se asignará personal a los accesos al Hospital Central para garantizar la entrada y salida de ambulancias y otras urgencias.

Se podrá ingresar desde: Av Sta Fe y Unidad Nacional, Unidad Nacional y Saavedra y Marquez al 500. Además, se contará con 2 puntos de estacionamiento establecidos de la siguiente manera: Av. De la Unidad Nacional y Santa Fe (entrada gral. de público proveniente de zona Norte) y Av. De la Unidad Nacional y San Lorenzo (entrada general proveniente zona Sur).

También, se delimitará la dársena de Santa Fe 35 para evitar el ingreso y estacionamiento de vehículos. Se establecerá estacionamiento a 45 grados sobre Av. Márquez. Se realizará el vallado de un carril sobre Av. Santa Fe, desde Santa Fe 35, hasta el ingreso al estacionamiento sobre U. Nacional y Sta. Fe. Con el fin de indicar el carril hacia el estacionamiento. Personal de Defensa Civil y Fiscalización y control sobre Av. Márquez y Centenario con el fin de guiar al público hacia los cruces designados.

Desde las 22 h, habrá cortes en las siguientes arterias con el fin de evitar congestionamiento vehicular: en Diego Palma y Rolón, Obispo terrero y Rolón. Para micros de espera se realizará el cierre de la arteria Fleming entre U. Nacional y Márquez.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocarán contenedores de residuos adicionales. Ademas, funcionará la guardería municipal de bicicletas en la estación de San Isidro, ubicada en Cosme Beccar 160 para quienes quieran asistir en este modo de transporte sustentable.