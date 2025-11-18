Julio Zamora supervisó los trabajos de ampliación en el Jardín de Infantes N°935 de Troncos del Talar

El jefe comunal de Tigre monitoreó las labores que se llevan adelante en el establecimiento educativo. El Gobierno local ejecuta la construcción de dos aulas nuevas con baño; dependencias y una conexión con los dos edificios que comprenden la institución.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó los trabajos de ampliación que se realizan en el Jardín N° 935 de Troncos del Talar. El objetivo de dichas tareas es continuar mejorando la calidad educativa de los estudiantes del Municipio.

“Estuvimos recorriendo el establecimiento donde estamos ampliando el espacio educativo que responde a la demanda por el crecimiento de la matrícula. Desde el Municipio de Tigre continuamos apostando por la educación pública como un eje de la gestión”, señaló Zamora.

Con fondos propios, el Gobierno comunal realiza dos aulas nuevas con sus respectivos baños y una conexión entre los dos edificios que allí se encuentran y comprenden el jardín de infantes.

En la recorrida, el intendente también dialogó con los directivos para conocer sus necesidades y las problemáticas que se presentan en Troncos del Talar.