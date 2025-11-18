Con clásicos de Pasolini y Fellini, Italia se hace presente en el Cine York 

Directo desde Italia, Vicente Lípez abre las puertas del mítico Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) para celebrar la primavera de la mano de algunas de las películas más icónicas del cine italiano clásico. A partir del 19 de noviembre, los vecinos podrán disfrutar de seis films de los importantes directores Fellini, Pasolini, Visconti y Bertolucci.

Considerado uno de los movimientos cinematográficos más influyentes del siglo XX, el cine italiano dejó una huella imborrable a través del neorrealismo y del cine de autor. Fellini, Pasolini, Visconti y Bertolucci renovaron el lenguaje audiovisual y son referentes ineludibles para cineastas de todo el mundo. Este ciclo invita a redescubrir sus obras en pantalla grande, tal como fueron concebidas.

El ciclo consistirá en dos funciones diarias los días miércoles, jueves y viernes a las 18:00 y 20:30 horas. La inauguración será de la mano de Bernardo Bertolucci con “El conformista” y “8 ½” de Federico Fellini.

Otras de las películas que se proyectarán son “Los Inútiles”, también de Fellini, “Mamma Roma” de Pier Paolo Pasolini, “El gatopardo” de Luchino Visconti y “Rocco y sus hermanos”, con Alain Delon como protagonista.

Las funciones serán hasta el 29 de noviembre. Las entradas son gratuitas y se entregarán en el Cine York por orden de llegada.

Para conocer toda la programación, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/primavera-italiana/