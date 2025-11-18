Con un nuevo mirador, el Puerto de Frutos se prepara para recibir la próxima temporada de verano

El Municipio lleva adelante la ejecución de un nuevo espacio público peatonal con vistas al río Luján. A su vez, el entorno comercial a cielo abierto, ubicado en Tigre centro, ofrece una importante gama de ofertas gastronómicas; como así también una amplia variedad de comercialización de productos y artesanías desarrolladas por emprendedores locales.

Con la visita de más de 5 millones de turistas por año al Municipio de Tigre, el Puerto de Frutos se posicionó como uno de los puntos más atractivos del distrito. En este marco, el centro comercial a cielo abierto se prepara para la próxima temporada de verano que incluirá un mirador -en construcción por el Gobierno local- para el disfrute de la comunidad.

El importante proyecto de infraestructura consta de 100 mts lineales ubicados donde desemboca la calle Las Casuarinas. Tiene como objetivo continuar promoviendo espacios de encuentro y recreación que fortalezcan el vínculo de la comunidad con su entorno natural.

La estructura se conforma como una pieza unida, compuesta por una viga sobre el tablestacado, sobre la cual se ejecuta la losa y bancos longitudinales de hormigón integrados en un mismo conjunto estructural. Actualmente se concretaron 45 metros de viga con tabiques de hormigón y se avanza con la preparación de los 35 metros restantes.

Respecto de la obra, el intendente de Tigre, Julio Zamora resaltó que el turismo es una de las herramientas económicas principales para el desarrollo de la comunidad local y agregó: “Se trata de un proyecto fundamental para el disfrute de los turistas que vienen a visitarnos”.

El Puerto de Frutos está ubicado en el centro de la ciudad -a 10 minutos de la estación de trenes- y se encuentra abierto de lunes a viernes, de 10 a 18 horas; y los fines de semana y feriados de 10 a 19 horas, siempre con entrada gratuita. Dentro del predio, los visitantes pueden disfrutar de un gran abanico de ofertas gastronómicas.

Además, los artesanos locales llevan adelante la comercialización de una diversificada cantidad de elementos confeccionados mayormente en mimbre y productos comestibles elaborados con materia prima autóctona e ítems como muebles e indumentaria.

Para conocer más acerca de la oferta del centro comercial, visitar sus redes sociales, Facebook: Puerto de Frutos e Instagram: @puertodefrutosok o los portales del área de Turismo, Facebook: Viví Tigre e Instagram: @turismotigre.