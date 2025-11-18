San Isidro abrió la inscripción para sus colonias de verano

El Municipio ofrecerá actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años en seis campos de deportes. En tres de ellos, se brindarán actividades adaptadas para personas con discapacidad. Quienes quieran inscribirse ya pueden hacerlo desde la web municipal. Las colonias comenzarán el 5 de enero de 2026.

El Municipio de San Isidro ya abrió la inscripción para las Colonias de Verano que contarán, desde el 5 de enero y durante todo el mes, con actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años. Desde hoy quienes estén interesados en anotarse pueden hacerlo de forma online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias

Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras. Se desarrollarán en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde. También estará la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realizará en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles). Todas las actividades serán supervisadas por un equipo de profesionales, médicos y guardavidas.

Además, en los Campos N°1, 2 y 4 funcionará la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) con actividades adaptadas para personas con discapacidad a partir de los 6 años. Esta colonia ofrecerá actividades acuáticas, lúdicas y deportivas que promueven el disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades. Para inscribirse en esta colonia hay que enviar un mensaje por WhatsApp al 113181-6102.

Las colonias se dividen en dos contingentes. La primera etapa de colonias comprende desde el 5 al 23 de enero de enero. El segundo contingente, destinado a los vecinos que no accedieron al primero, abrirá sus inscripciones el 8 de enero y se desarrollará desde el 26 de enero al 13 de febrero.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo electrónico a [email protected]