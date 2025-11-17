San Isidro inauguró un Playón Deportivo en Beccar

El nuevo espacio público “La Canchita del Fondo” está ubicado en Padre Acevedo y Los Patos. El Municipio llevó adelante una serie de mejoras integrales consolidándolo como un punto de encuentro clave para la vida comunitaria de los barrios Uspallata e Iberlucea.

Con actividades y una fiesta para disfrutar en familia, el Municipio de San Isidro inauguró el sábado el nuevo espacio público “La Canchita del Fondo”, en Beccar. Allí se realizó la puesta en valor del playón deportivo que unifica la vida comunitaria de los barrios Uspallata e Iberlucea.

“Durante mucho tiempo, este playón estuvo olvidado y abandonado; hoy eso cambió para siempre. Estamos invirtiendo y trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Comenzamos poniendo en valor los espacios comunes, priorizando a los más chicos y a los jóvenes”, sostuvo el intendente Ramón Lanús, quien participó el sábado de la inauguración. “Este es un logro compartido, fruto del trabajo en territorio y de los encuentros vecinales”, cerró.

Las áreas de Desarrollo Social, Deportes y Espacios Verdes trabajaron en conjunto para mejorar este espacio común, que estaba totalmente abandonado, y pueda ser un lugar de encuentro para la comunidad.

Allí se realizaron tareas de parquización, con la plantación de 20 árboles nuevos, canteros, la renovación del césped y el relleno de la tierra. Además, se instalaron un patio de juegos infantil con arenero, equipamiento aeróbico, bancos y mesas de picnic y juego de ajedrez. Se realizó el cerramiento parcial de la cancha, se llevaron a cabo tareas de pintura, y se colocaron nuevas luminarias.