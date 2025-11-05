Ya se palpita la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal participaron de la presentación oficial de la competencia organizada por el Municipio, el Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club. La cita se desarrollará el próximo domingo 9 de noviembre, en las modalidades 1K Kids, 6K y 10K. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en CLICK AQUÍ.

Junto a las autoridades del Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club, el Municipio participó de la presentación oficial de la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre, a disputarse el domingo 9 de noviembre desde las 9hs. La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañó la actividad y destacó la articulación con las instituciones para desarrollar unos los eventos más significativos del partido. Lo recaudado en la competencia se destinará a un fin benéfico en el distrito.

“Presentamos una nueva edición de esta competencia que es tradicional en Tigre, una maratón que nos llena de orgullo por la fusión que se da entre el Municipio e instituciones emblemáticas del distrito para abrirle paso al deporte y la vida saludable. Esto se hace sin olvidar a los vecinos que más necesitan, ya que cada actividad de esta índole tiene un fin solidario”, manifestó Gisela Zamora.

E indicó: “Este es uno de los eventos más importantes que tiene el Municipio y nos pone en lo más alto, con una oportunidad para mostrar nuestra ciudad. El intendente Julio Zamora respalda está actividad porque reúne a la comunidad a través del deporte y el encuentro y, además, conserva este objetivo solidario tan importante para la sociedad tigrense”.

La competencia dará inicio a las 9 hs en el playón de la estación de trenes del centro de la ciudad, donde se realizarán las modalidades 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en el siguiente CLICK AQUÍ, con 10 % de descuento para Running Teams, hasta el viernes 18 hs. Deberán llevar su comprobante de pago para el retiro de kit el sábado 9 de noviembre de 10 a 18 hs. en el predio donde se desarrollará la maratón, Juncal y Av. de las Naciones.

Por otra parte, para anotarse de forma presencial dirigirse a Av. Cazón 1266, Tigre centro, de lunes a viernes de 11 a 13 hs. y de 16 a 20 hs., y sábados de 11 a 13 hs. Participantes de 1K Kids y 6K Aeróbica Familiar tendrán tiempo de inscribirse hasta una hora antes de la competencia presencialmente en el evento. La inscripción incluye una remera, derecho a correr, sorteos y medallas para los que participen en la categoría kids.

Daniel Szylder, vicepresidente del Club Náutico Hacoaj y presidente de F.A.C.E.R, dijo: “Para nosotros es un doble festejo porque Hacoaj cumple 90 años junto a la sociedad tigrense. Contentos por disfrutar de la naturaleza con esta actividad deportiva, que también tiene que ver con lo social porque nos une a todos. Junto al Municipio pudimos hacer infinidades de obras de bien público y eso para nosotros es maravilloso”. La actividad también contó con la presencia del secretario de Relaciones Interinstitucionales de la entidad, Alejandro Umaschi.

Además, Oscar Scotto, presidente del Rotary Club de Tigre, sostuvo: “Nos pone muy contentos poder estar presentando está 40° edición de la carrera, en un trabajo conjunto con Hacoaj y el Municipio por supuesto. Deseamos que sea exitosa y que este fin benéfico llegue a las personas que lo necesitan”. Como todos los años, lo recaudado se utilizará para obras de bien público. El recorrido contará con móviles del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que prestarán cobertura ante cualquier eventualidad. Para más información escribir a [email protected] con el asunto “Maratón”; o en Instagram: Rotary Club de Tigre.