Un hombre fue detenido  tras intentar robar un vehículo en Los Polvorines

Gracias al trabajo conjunto entre el COM, la Policía local y el área de Protección Ciudadana, se logró detener a un hombre que intentaba robar un vehículo en plena madrugada.

Desde el Centro Operativo Municipal (COM) del municipio de Malvinas Argentinas se activó una alerta por intento de robo de un vehículo, y la Policía local intervino de inmediato. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ing. Huergo y San Martín, ciudad de Los Polvorines, donde un hombre fue detenido tras intentar forzar una Peugeot Partner de color blanco.

Un operador del COM detectó la maniobra sospechosa mediante las cámaras de seguridad, al observar que el individuo manipulaba el vehículo con un objeto cortopunzante. De forma inmediata, dio aviso a los móviles de seguridad más cercanos, que llegaron rápidamente al lugar.

El operativo comenzó a las 2:46 de la madrugada, y diez minutos después el sospechoso ya se encontraba aprehendido y siendo trasladado al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, como parte del protocolo policial.

El detenido, domiciliado en la misma ciudad, fue derivado a la Comisaría 2da de Los Polvorines, donde continúa siendo investigado.

Tras el procedimiento, el área de Protección Ciudadana realizó un control preventivo por la zona, reforzando la seguridad en el barrio.