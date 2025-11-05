700 estudiantes de San Fernando se comprometieron a cuidar el medio ambiente

La Secretaria municipal Eva Andreotti tomó una promesa simbólica a alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de la ciudad que participaron de un programa de concientización de “EcoSanfer”. “Esta actividad la realizamos desde hace dos años para alumnos secundarios, con mucho interés por cuidar el medio ambiente, y tienen conciencia del cuidado de nuestro planeta“, dijo la funcionaria.

San Fernando realizó en el Eco Parque, Reserva Ecológica Educativa el acto de toma del compromiso para el cuidado de los ecosistemas del planeta y sus formas de vida a más de 700 alumnos de colegios secundarios del distrito, los que respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Se comprometen a cuidar los ecosistemas y todas las formas de vida de nuestro planeta, asegurándose que las futuras generaciones también tengan acceso a las mismas maravillas naturales que ustedes disfrutan hoy?

Luego, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien acompañó la actividad, destacó: “Nuestra misión es cuidar la naturaleza para respirar aire limpio, para la conservación de las especies, y así poder tener una mejor calidad de vida. Estamos muy contentos, porque participaron en este compromiso más de 700 chicos. Este es un programa que venimos llevando a cabo en el marco de EcoSanfer hace dos años con alumnos secundarios, que son los más interesados en cuidar el medio ambiente y tienen mucha conciencia del cuidado de nuestro planeta”.

“Enseñarles desde pequeños el valor del cuidado del planeta, los animales y las plantas es muy importante no sólo para nuestro futuro, sino para la existencia de todos los seres vivos”, concluyó Andreotti.