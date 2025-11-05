Comunicado del Municipio de Tigre

“Según un anuncio de la empresa Trenes Argentinos, el tren Mitre no funcionará durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre próximo, bajo el remanido argumento de trabajos de “renovación de vías”, algo que ya fue la excusa para que el servicio de ferrocarril, que es vital para el acceso del turismo a nuestro municipio, fuera cortado durante largos períodos en estos últimos dos años.

Demás está decir que este tipo de interrupciones representa un perjuicio para la economía del Municipio de Tigre, sus comercios y prestadores turísticos, lo que redunda en un daño económico de lucro cesante para toda la comunidad tigrense, muchos de cuyos empleos dependen de la industria turística y sus derivados, los que se ven perjudicados por la falta de este vital medio de transporte.

Por esto, el Municipio de Tigre formalizará este reclamo ante el Ministerio de Transporte de la Nación y la empresa Trenes Argentinos, con el objetivo de que no se utilicen los días que significan temporada alta de visitas turísticas a nuestra ciudad para interrumpir el servicio”.