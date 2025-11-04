Ultimas e importantes noticias de Tigre

“Plan de Veredas Vecinales”: Julio Zamora supervisó la ejecución de nuevas obras en Benavídez. Se viene una nueva edición del Festival de Escritores y Lectores del Municipio de Tigre abierto a toda la comunidad. El Municipio realizó una nueva entrega de anteojos a través del programa “Para Verte Mejor”. Se llevó adelante la charla “Unidas en la lucha, juntas en la vida” para concientizar sobre el cáncer de mama. En el Puerto de Frutos, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los avances de la construcción de un mirador peatonal. “Si Cumplís, Ganás”, el programa que continúa premiando a los vecinos por pagar sus tasas municipales en tiempo y forma. En Don Torcuato, se realizó un nuevo operativo de servicios a la comunidad del Municipio de Tigre. Dramático rescate náutico sobre el río Reconquista luego de un eficiente accionar del COT. Las cámaras del COT fueron claves para detectar un hecho de violencia de género en plena vía pública.

(*) “Plan de Veredas Vecinales”: Julio Zamora supervisó la ejecución de nuevas obras en Benavídez

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó los avances del con el Plan de Veredas Vecinales, que tiene como objetivo mejorar la circulación peatonal. Las obras -ejecutadas con fondos de la comuna- comprenden 2500 metros en el barrio Benavídez Sur.

“Estamos realizando 2500 metros de sendas para que los vecinos puedan circular seguros por estos barrios. Veredas que vienen a seguir transformando nuestra comunidad, seguir transformando Benavídez y todos los barrios. Este plan se realiza en todas las localidades de Tigre”, destacó el jefe comunal.

Estas obras se complementan con otros trabajos llevados adelante por el Municipio de Tigre, como la intervención en los espacios públicos, veredas comerciales, iluminación led, pavimentación, saneamiento de desagües pluviales, obras de cloacas y agua corriente, entre otras, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el distrito y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

(*) Se viene una nueva edición del Festival de Escritores y Lectores del Municipio de Tigre abierto a toda la comunidad

El Municipio invita a vecinos y vecinas a participar del Festival de Escritores y Lectores de Tigre 2025 (FELT 2025). La actividad, que se realizará el domingo 9 de noviembre de 16 a 21h en la estación fluvial, reafirma el compromiso del Gobierno local con la democratización de la educación, el estímulo a la creatividad y la formación de ciudadanos críticos y participativos.

Durante la jornada, la comunidad podrá recorrer una feria del libro con stands de editoriales y autores locales e invitados. Además, habrá un espacio dedicado a Voces de Mujeres y actividades para niños y niñas. También, disfrutarán de charlas con escritores, música en vivo y actividades ligadas a la literatura.

Estos eventos permiten articular a autores, editoriales, librerías y lectores en un espacio de encuentro que fomenta el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la identidad literaria local. La feria de autores y editoriales tigrenses, junto con las actividades literarias propuestas, promueve el hábito de la lectura como una práctica placentera y transformadora.

La propuesta se enmarca en la política educativa del Municipio, que considera la lectura un derecho y una herramienta clave para el desarrollo sostenible, el acceso equitativo al conocimiento y la formación de comunidades lectoras.

(*) El Municipio realizó una nueva entrega de anteojos a través del programa “Para Verte Mejor”

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañó una nueva entrega de anteojos a estudiantes en la Escuela Primaria N°54 de Benavídez. El evento, enmarcado en el programa “Para Verte Mejor”, tiene como objetivo prevenir y detectar problemas de visión en los jóvenes, corregir patologías y asegurar un desarrollo óptimo del aprendizaje y la vida social de los niños.

“Continuamos con esta iniciativa impulsada por nuestro intendente Julio Zamora, junto a Fundación Volkswagen, que permite que los niños y jóvenes que están escolarizados puedan obtener este elemento tan importante como es un par de anteojos para poder estudiar. Agradecer a los docentes, que son los que nos permiten articular y llegar a las familias, para que los chicos puedan obtener los lentes”, expresó Gisela Zamora.

Se trata de la octava entrega de este año. En esta oportunidad, el programa benefició a 75 alumnos y alumnas de 1ro y 6to grado de las escuelas primarias N° 54; N°18 y N°52 del Municipio. La iniciativa local se lleva adelante de manera conjunta con las firmas Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

La directora de la EP Nº 54, María Santos, afirmó: “La verdad que estoy muy feliz. Los chicos estaban muy contentos por recibir los lentes que, en muchas ocasiones, son totalmente necesarios para fortalecer las trayectorias escolares. Muchas veces no tienen los medios para poder diagnosticar que, en realidad, quizás el problema de aprendizaje que creían era un inconveniente visual”.

(*) Se llevó adelante la charla “Unidas en la lucha, juntas en la vida” para concientizar sobre el cáncer de mama

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada de sensibilización bajo el lema “Unidas en la lucha, juntas en la vida”, en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. La iniciativa -enmarcada en el Mes Rosa- tuvo como objetivo concientizar a las vecinas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y reforzar el acompañamiento integral que brinda el sistema de salud local.

Durante el encuentro, la médica ginecóloga Maribel Sarria, integrante de la sección de Patología Mamaria del hospital, destacó: “Aprovechamos esta fecha para organizar una jornada orientada a las pacientes, con el objetivo de concientizar y prevenir esta enfermedad. Sabemos que el cáncer de mama es muy frecuente: una de cada ocho mujeres puede desarrollarlo si vive hasta los ochenta años. Por eso queremos darle más información y herramientas a la comunidad”.

En lo que va del año, más de 1.300 vecinas se atendieron en los consultorios especializados y se realizaron más de 30 cirugías por cáncer de mama. Además, el sistema de salud local cuenta con diagnóstico por imágenes mamario tanto en el hospital como en el HDI de Don Torcuato, donde también se efectúan las punciones necesarias para arribar al diagnóstico.

Desde el Gobierno local remarcaron que el acompañamiento a las pacientes incluye no sólo atención médica, sino también contención e información durante todo el proceso.

(*) En el Puerto de Frutos, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los avances de la construcción de un mirador peatonal

La obra se realiza sobre el río Luján en el punto donde desemboca la calle Las Casuarinas. El proyecto busca generar un nuevo espacio público que permita a vecinos, vecinas y visitantes disfrutar de una vista privilegiada del entorno natural del distrito.

“El turismo es una de las herramientas económicas más importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta obra va a ser muy atractiva para los kilómetros de turistas que vienen a visitarnos. Se trata del mirador del puerto con un total de 100 metros lineales de acceso al río, para poder contemplar la riqueza de nuestro Delta. Vamos a seguir trabajando para que este Puerto de Frutos siga siendo el principal punto de atracción turístico del Municipio”, expresó Zamora.

La estructura se conforma como una única pieza, compuesta por una viga sobre el tablestacado, sobre la cual se ejecuta la losa y los bancos longitudinales de hormigón, integrados en un mismo conjunto estructural.

Hasta el momento se concretaron 45 metros de viga con tabiques de hormigón que servirán de base para los bancos, mientras se avanza con la preparación de los 35 metros restantes para su posterior hormigonado y finalización de la estructura completa del mirador.

(*) “Si Cumplís, Ganás”, el programa que continúa premiando a los vecinos por pagar sus tasas municipales en tiempo y forma

El Municipio de Tigre, a través del programa “Si Cumplís, Ganás”, continúa con el reconocimiento a contribuyentes del distrito por pagar sus tasas en tiempo y forma. Autoridades locales entregaron televisores de 43” correspondientes a los sorteos de julio y agosto de 2025.

Las cuentas premiadas pertenecen a vecinos de Ricardo Rojas y Benavídez. Además, durante el encuentro se sorteó el televisor correspondiente a septiembre, resultando ganadora un vecino de General Pacheco.

La iniciativa surgió en 2010 con el objetivo de estimular el cumplimiento del pago de la tasa de servicios municipales.

Para conocer más detalles, consulte en: www.tigre.gov.ar , comuníquese al 4512-4549 (Dirección de Inteligencia Fiscal) o vía correo electrónico a: [email protected].

(*) En Don Torcuato, se realizó un nuevo operativo de servicios a la comunidad del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre llevó a cabo un nuevo operativo integral de servicios abierto a toda la comunidad, con el objetivo de acercar los distintos aspectos de la gestión a distintos puntos del partido. En el transcurso de la jornada, quienes se acercaron lograron evacuar consultas y realizar distintos trámites en el territorio.

El operativo inició en horas de la tarde y contó con stand de las áreas municipales: Alerta Tigre, Tarjeta Soy Tigre, Migrantes, Trabajo Social, entre otros, para que las y los presentes puedan resolver sus trámites.

“Es algo muy útil para quienes no podemos acercarnos hasta la municipalidad. En este caso, realicé diferentes trámites y la atención fue rápida y buena, espero que se repita a lo largo de todo Tigre”, expresó Josefina vecina de Don Torcuato.

(*) Dramático rescate náutico sobre el río Reconquista luego de un eficiente accionar del COT

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron una emergencia náutica sobre el río Reconquista en Rincón de Milberg y activaron el protocolo correspondiente para el rescate. Todos los ocupantes del bote fueron puestos a salvo ilesos por bomberos voluntarios de la zona y Defensa Civil en colaboración.

El episodio sucedió en horas de la tarde cuando seis menores navegaban en un kayak sobre la cuenca. La correntada del agua hizo que queden atrapados debajo del puente ubicado en la intersección de Camino de los Remeros y Liniers.

Los agentes del COT detectaron el hecho mediante las cámaras municipales y dieron inicio al operativo de rescate. Personal de bomberos voluntarios del distrito y Defensa Civil (DC), en colaboración; pusieron una salvación a los ocupantes. Por su parte, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribaron al lugar y dieron asistencia a las víctimas que resultaron ilesas.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrullan en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorean hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Las cámaras del COT fueron claves para detectar un hecho de violencia de género en plena vía pública

En la localidad de General Pacheco, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron un hecho de violencia de género en la vía pública. De manera inmediata, el personal activó el protocolo correspondiente para dar asistencia a la víctima.

Sucedió en el cruce de la Ruta 197 y Boulogne Sur Mer. Durante la madrugada -mediante las cámaras municipales- los agentes alertaron la discusión de la pareja, donde el individuo agredió a la vecina con golpes de puño. En ese instante, dieron aviso al móvil del COT más cercano que arribó al lugar junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El personal brindó contención a la víctima y trasladó a las partes involucradas a comisaría para llevar adelante el protocolo correspondiente. El agresor quedó a disposición de la Justicia. Si atravesás una situación de violencia por razones de género, comunicate de forma gratuita al 144 las 24hs, los 365 días del año.