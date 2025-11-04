Zamora a las iglesias de Tigre: “Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio”

“Llevan adelante un gran trabajo con aquellos vecinos y vecinas que no la están pasando bien; por eso es fundamental articular acciones juntos”, fue el mensaje del intendente en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas. Esta fue la segunda edición de la actividad e incluyó una marcha y un acto central en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT).

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la celebración por el Día de las Iglesias Evangélicas, en una actividad organizada entre el Municipio y la Iglesias Unidas de Tigre (IUT). Centenares de vecinos y vecinas fueron parte de los festejos que incluyó shows de música en vivo, baile y una marcha.

“Una fiesta maravillosa con vecinos de Tigre que pertenecen a la comunidad evangélica. Como escenario este museo icónico del pueblo y la posibilidad de que por primera vez las iglesias tengan un lugar para disfrutar, bailar y reunirse”, expresó el jefe comunal, y agregó: “Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio. Llevan adelante un gran trabajo con aquellos vecinos y vecinas que no la están pasando bien; por eso es fundamental articular acciones juntos”.

Está segunda edición de la actividad – que inició a la tarde y se extendió hasta las primeras horas de noche – incluyó una marcha desde Lavalle, sentido a Paseo Victorica, hasta llegar a los jardines del MAT. Allí, se llevó a cabo un acto central donde se desarrollaron diversos shows musicales y bailes para el disfrute de los presentes.

Al respecto, Gisela Zamora, indicó: “Estamos felices por esta enorme convocatoria que tuvo esta hermosa jornada. Fue un encuentro armonioso y cercano, con un valor que tenemos que seguir trabajando en nuestra comunidad. Aprovechamos, además, para reconocer la tarea que realizan las iglesias en nuestra comunidad; más allá de fortalecer lo espiritual es la empatía que llevan adelante con las y los vecinos. Son personas de acción, de territorio que ayudan a la comunidad mediante merenderos o comedores”.

En diversos municipios y provincias se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas cada 31 de Octubre fecha en la que se conmemora además un nuevo aniversario de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. La celebración fue formalmente reconocida por la Ley 27.741, sancionada el 18 de abril de 2024.

Por su parte, Matías, presidente de la IUT, comentó: “Me siento orgulloso como pastor de haber sido parte de esta fiesta. Estamos muy felices por todo lo que hemos logrado. Agradecerle enormemente a Julio Zamora por darle participación a la iglesia en el Municipio; eso es algo fundamental. Celebramos este vínculo hermoso de paz y de armonía junto a toda la familia.