La Noche de los Museos llega con: arte, música y experiencias únicas bajo las estrellas

Este sábado 8 de noviembre, Vicente López vuelve a sumarse a una nueva edición de La Noche de los Museos, una jornada imperdible para acercarse a las propuestas artísticas, musicales, cinematográficas e históricas de la ciudad en todos sus formatos.

Desde el mediodía y hasta la madrugada, museos, espacios culturales y casas de arte del partido abrirán sus puertas para que vecinos y visitantes puedan vivir una experiencia única.

Durante toda la jornada, habrá visitas guiadas, muestras, proyecciones, espectáculos en vivo, talleres, performances y propuestas gastronómicas, en una celebración colectiva que pone en valor el patrimonio, la creatividad y la diversidad cultural de Vicente López.

Forman parte de esta edición espacios emblemáticos del partido como el Museo Lumiton, la Torre Ader, la Casa Viló, el Colegio La Salle Florida, Maló House y el Museo de la Ciudad de Vicente López, con una amplia programación para todos los públicos, disponible de forma gratuita y por orden de llegada hasta agotar capacidades.

A partir de las 19.30 horas, los Estudios Lumiton (Sgto. Cabral 2354, Munro) abrirán sus puertas para vivir una noche dedicada al cine y la música. Se podrá disfrutar de música en vivo con las bandas Gafas de Lila y LUPS, visitas guiadas por el Museo, la presentación teatral-musical “Sonoras y parlantes”, proyecciones en formatos 35 mm, 16 mm y Super 8 mm, y un taller de Cine sin Cámara. Una propuesta ideal para redescubrir el emblemático estudio que marcó el rumbo del cine nacional y disfrutar de una jornada bajo las estrellas.

Por su parte, la Torre Ader (Triunvirato y Castelli, Villa Adelina) se podrá recorrer desde las 12 hasta las 24 horas. En esta edición, el histórico monumento invita a recorrer sus espacios, conocer su historia y subir al mirador para contemplar una de las mejores vistas panorámicas del partido. Construida en 1917 por el vecino Bernardo Ader en homenaje a sus hijos, la torre es uno de los íconos arquitectónicos de Vicente López.

El Museo de la Ciudad de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1465, Olivos) abrirá sus puertas de 19 a 22 horas. Inaugurado en 2023, el museo invita a recorrer la historia del municipio a través de objetos, documentos y testimonios que relatan la evolución de sus barrios y su comunidad. En esta edición, a las 20 horas se proyectará el documental “Carapachay, una historia de barrio”, que reúne más de treinta testimonios de vecinos que, con sus historias personales, reconstruyen la identidad y la memoria colectiva de la localidad.

Por último, habrá actividades en el Instituto La Salle (Hipólito Yrigoyen 2599, Florida), con exposiciones y recorridos guiados; Casa Viló (Tapiales 1158, Vicente López), con música en vivo, escultura participativa y otras intervenciones artísticas; y Maló House (Gral. Roca 1593, Vicente López), que ofrecerá experiencias inmersivas de literatura, DJ set en terraza y una performance final con danza, proyección y sonido en vivo.

(*) Para conocer el cronograma completo de horarios y actividades, los interesados pueden ingresar a: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/nochedelosmuseos