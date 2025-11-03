Abre la inscripción a la 13ª edición de la carrera solidaria “Boulogne Corre”

A partir del martes 4 de noviembre, estará abierta la inscripción para la carrera gratuita que se realizará el domingo 30 de noviembre.

Este martes 4 de noviembre a las 10:00, el Municipio de San Isidro abre la inscripción para participar de la 13ª edición de Boulogne Corre. La carrera gratuita, con cupo limitado, será el domingo 30 de noviembre a las 8:00. La inscripción es únicamente online y se realiza a través de sanisidro.gob.ar. No se suspende por lluvia.

El punto de partida estará en avenida Avelino Rolón y Verduga, y el recorrido irá a lo largo de las calles principales de la ciudad. La carrera tendrá una distancia competitiva de ocho kilómetros, otra de cuatro kilómetros y una participativa de un kilómetro. El año pasado, participaron más de 5.000 personas.

La participación es gratuita. El evento es a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne, por lo que se solicita llevar un alimento no perecedero.