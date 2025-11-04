Rumbo al centenario: con la presencia del intendente Zamora, Don Torcuato celebró su 98° aniversario

El intendente de Tigre participó de los festejos que llevó adelante el Municipio junto al instituto de historia de la localidad. El encuentro se realizó en la Plaza Alvear, donde los presentes recordaron el crecimiento de la ciudad, disfrutaron de shows en vivo y distinguieron a entidades y personalidades destacadas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a la comunidad de Don Torcuato en la celebración de su 98° aniversario. El emotivo evento, que desarrolló el Municipio con el instituto de historia de la localidad, contó con la presencia de personalidades destacadas de la ciudad.

“Estamos muy contentos de acompañar el festejo junto a las instituciones, camino al 100° aniversario que va a ser muy importante para toda la comunidad. El Municipio está muy presente en Don Torcuato y con muchas ganas de seguir trabajando. Estamos pensando en obras en la pileta del Polideportivo San Martín, como la que tenemos en el nuevo centro deportivo de General Pacheco. Tigre sigue innovando, sigue trabajando con los vecinos y continúa haciendo obras que benefician a la comunidad”, indicó el jefe distrital.

El encuentro se llevó adelante en la Plaza Alvear durante la mañana: comenzó un baile del Centro de Jubilados San Marcelo y con los ingresos de las banderas nacional y provincial portada y escoltada por alumnos y alumnas de escuelas de la ciudad. Seguido, los presentes entonaron el Himno Nacional y el Padre Nacho realizó la bendición.

“Rumbo al centenario nos quedan dos años para trabajar juntas todas las instituciones de Don Torcuato. Valoramos mucho la gestión del intendente, el Municipio tiene una presencia muy activa en nuestra comunidad, el futuro teatro será un gran hito para nuestra vida cultural”, enfatizó el presidente del instituto de historia de la ciudad, Gabriel Astarloa.

Luego, Astarloa brindó unas palabras donde recordó el nacimiento de la ciudad y su desarrollo. Posteriormente, Julio Zamora, junto a autoridades del Poder Ejecutivo, vecinos y vecinas, realizaron una ofrenda floral al busto de Marcelo Torcuato de Alvear.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó: “Lo que tenemos planificado desde el equipo del Municipio es hacer las obras necesarias y brindar todos aquellos servicios y programas que puedan hacer crecer a la comunidad de Don Torcuato. También, seguir mejorando el vínculo permanente con toda la sociedad, escuchando las nuevas demandas que existen para transformarlas en soluciones desde el gobierno local.

Sobre el cierre, el instituto de historia le otorgó reconocimientos a la Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato y a la Parroquia San Marcelo, debido a su colaboración y aporte a la comunidad. Para finalizar, el intendente dedicó un discurso donde resaltó las importantes obras que ejecuta la comuna en la ciudad.